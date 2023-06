Netflix încearcă să își repare imaginea: funcția nouă prin care îți face viața mai ușoară

Poți sorta „Lista mea” după filme, seriale și conținut pe care ai început să-l vizionezi sau nu.

Cele mai recente actualizări ale Netflix pentru aplicația sa mobilă facilitează căutarea prin conținutul marcat în funcția „Lista mea”, a raportat TechCrunch. Noile filtre îți permit să sortezi titlurile după film, serial, data lansării, ordine alfabetică și data adăugată.

Cele mai interesante sunt filtrele „Început” și „Nu am început”, totuși. O mulțime de oameni marchează conținutul, încep să-l vizioneze și apoi din mai multe motive nu termină de vizualizat conținutul respectiv. Acum, dacă cauți ceva pe care l-ai adăugat în „Lista mea”, dar încă nu ai început să-l urmărești, îl poți vedea pe tot deodată, în loc să fii nevoit să pierzi timpul ca să cauți materialul respectiv.

Netflix a adăugat funcția Lista mea în urmă cu aproape 10 ani, dar până acum nu au existat filtre – singura modalitate de a găsi lucruri a fost să parcurgi întreaga listă. Ca atare, aceasta va fi o îmbunătățire binevenită pentru cei care marchează în mod obișnuit conținutul. Noua caracteristică va veni mai întâi pe dispozitivele Android și va apărea pe iOS în „următoarele săptămâni”, a spus Netflix.

Odată cu această actualizare, Netflix adaugă un rând „În curând” la aplicațiile sale TV. Ideea este de a oferi o previzualizare a oricărui conținut viitor și poți seta un memento când emisiunile viitoare sunt disponibile. Acest lucru va pune conținutul viitor în prim-plan.

În trecut, conținutul care urma să fie lansat era ascuns anterior în fila „Nou și popular”.

Concurența nu stă degeaba

Disney combină Hulu și Disney Plus într-o singură aplicație de streaming.

În timpul apelului Disney pentru veniturile din trimestrul II de miercuri, CEO-ul Bob Iger a anunțat că platforma va crea o „experiență cu o singură aplicație” în SUA și a spus că prețul pentru fără reclame va crește, preț care în prezent este 10,99 USD pe lună.

„Deși continuăm să oferim Disney Plus, Hulu și ESPN Plus ca opțiuni de sine stătătoare, aceasta este o progresie logică a ofertelor noastre DTC [direct-to-consumer] care va oferi oportunități mai mari pentru agenții de publicitate, oferind în același timp abonaților acces la un sistem mai robust și mai puternic, care are ca rezultat o implicare mai mare a publicului și, în cele din urmă, duce la o experiență de streaming mai unificată”, a spus Iger.

El a continuat: „Între timp, modificările de preț pe care le-am implementat deja au un succes dovedit și intenționăm să stabilim un preț mai mare pentru nivelul nostru fără anunțuri mai târziu în acest an, pentru a reflecta mai bine valoarea ofertelor noastre de conținut.”

În timp ce afacerea de streaming a Disney a înregistrat o pierdere mai mică decât se aștepta de 659 de milioane de dolari, a pierdut totuși 4 milioane de abonați la nivel global, în comparație cu trimestrul anterior, pentru un total de 157,8 milioane – un semn potențial că creșterile de preț au început să compenseze pierderea de abonați.