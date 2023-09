EXPERIENȚĂ Cum te ancorezi în ecosistemul Samsung cu Galaxy Z Flip5, Galaxy Tab S9 Ultra și Galaxy Watch6 Classic, de la productivitate la divertisment

În ultimul deceniu, cei de la Samsung au făcut o treabă din ce în ce mai bună de a crea un ecosistem amplu de gadgeturi pentru a-ți oferi o experiență complexă și completă desprinsă din dispozitive diferite, cu ecrane diferite, din categorii diferite. Cea mai nouă generație a acestui efort tehnologic include Galaxy Tab S9, Galaxy Watch6 Classic și Galaxy Z Flip5, pe care am avut ocazia să le testez în ultima săptămână.

Ca o notă importantă de subsol, ai putea spune că Galaxy Z Fold5 face parte și el din aceeași familie, dar l-am analizat în detaliu la scurt timp după lansare într-un articol separat și îl găsești aici – REVIEW Samsung Galaxy Z Fold5 – telefonul pliabil bun la toate, la a cincea generație. Niciodată progresul nu a fost mai evident. Dincolo de asta, dacă vrei să-l faci partener în hora de mai sus, cu siguranță nu vine la pachet cu vreun compromis de performanță sau compatibilitate. Dacă pășești în universul Samsung și rămâi client fidel, lucrurile vor merge ca unse.

Mâncam azi și mă uitam la cel mai nou sezon din Our Planet pe Netflix în 4K pe, probabil, cea mai mare tabletă din lume. Între timp, am primit un mesaj pe ceas dacă sunt disponibil. Am terminat de mâncat, am pus documentarul pe pauză și am scos noul Flip din buzunar pentru a iniția un apel. Ce vreau să spun este că în 2023 mai există cu siguranță loc în această lume pentru un telefon, o tabletă și un smartwatch, iar dacă ai norocul să pășești în universul Samsung, în zona terminalelor de top, este improbabil să fii dezamăgit, dacă nu imposibil. Se pupă foarte bine împreună, iar totul este sincronizat în conformitate cu oricare dintre fanteziile tale.

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra – probabil cea mai curajoasă tabletă a momentului

Pentru o perioadă în timp și spațiu, vânzările de tablete s-au dus în cap în ultimii ani dintr-un motiv cât se poate de logic și evident. În momentul în care îți cumperi un telefon de 6,5 – 7 inci în diagonală, care este utilitatea să faci o investiție semnificativă într-o tabletă de 10 inci, poate chiar mai mică decât atât? Îți răspund eu, niciuna. Tocmai din acest motiv, cei de la Samsung și-au luat inima în dinți și au creat o cu totul altă tabletă, probabil tableta perfectă pentru 2023.

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra este o tabletă cu raport de aspect 16:9, rezistentă la apă, perfectă nu doar pentru divertisment, dar și pentru productivitate. Arată spectaculos, are niște camere peste medie și ar putea fi cel mai rapid dispozitiv cu Android al momentului. Cu siguranță nu am obținut vreodată scoruri mai mari în benchmark-urile mele uzuale pe niciun telefon de până acum.

Partea cea mai memorabilă este însă ecranul de dimensiuni incredibil de generoase. O diagonală de 14,6 inci pare ciudată la prima vedere, dar este minunată dacă vrei să te uiți la un film în tren, să citești o revistă în avion sau să-ți iei notițele la un curs, să-ți pui gândurile ”pe foaie” la o ședință. Apropo de foaie, poți achiziționa separat pentru ea un fel de folie atașabilă magnetic intitulată NotePaper care face o treabă absolut șocantă în a-ți recrea experiența creionului pe foaie. Merge și fără, dar dacă folosești tableta în principal pentru scris și desenat cu un stylus, ar fi păcat să nu ai parte de cea mai bună experiență dezvoltată in-house de cei de la Samsung.

Revenind însă la tabletă, aceasta se ascunde în 732 de grame și 208.6 x 326.4 x 5.5 milimetri. Este disponibilă într-un finisaj grafit și într-o varietate foarte mare de configurații. Varianta ”entry-level” are 256GB de memorie internă și 12GB RAM, varianta de top sare la 1TB și 16GB RAM. Vine doar cu Wi-Fi sau Wi-Fi și 5G. Indiferent de versiunea pentru care optezi, partea de procesare este însă aceeași, asigurată de cel mai recent Snapdragon 8 Gen 2, un octa-core tactat la cea mai mare frecvență.

Piesa de rezistență mi se pare însă ecranul de 14,6 inci sau 369,9 milimetri, cu o rezoluție nativă de 2960 x 1848 de pixeli (WQXGA+). Este de tip Dynamic AMOLED 2X și pare să suporte afișarea tuturor culorilor din lume. Se vede incredibil de frumos, este extrem de luminos chiar și în soare puternic, contrastul este fără de cusur, iar clipurile 4K de pe YouTube, Netflix sau orice alt serviciu de streaming ai în minte arată magic pe această jucărie.

Are două camere principale de 13 și 8 megapixeli, alte două de 12 megapixeli frontale. Filmează 4K cu 30 de cadre pe secundă și are până și bliț pe spate. Dincolo de cifre însă, face niște poze surprinzător de bune și pentru un telefon, nu doar pentru o tabletă, chiar și în condiții de iluminare redusă. Suportă cele mai recente standarde de comunicații, precum Bluetooth 5.3, Wifi AX 6GHz MIMO și, nu în ultimul rând, USB 3.2 Gen 1 pentru cel mai rapid transfer de date.

Partea de autonomie este asigurată de un acumulator de 11.200 mAh, iar Samsung promite până la 10 ore de navigare pe internet, 16 ore de redare conținut video și până la 218 de redare audio cu ecranul închis. În testul de baterie din cea mai recentă versiune de PCMark, rezultatul a fost de 12 ore și 45 de minute de benchmark susținut, o valoare de invidiat care confirmă că, nici pe departe, cei de la Samsung nu au denaturat adevărul.

Apropo de teste, am obținut 17.064 de puncte în PCMark defalcat pe Web Browsing – 15.659 de puncte, Video Editing – 7.947 de puncte, Writing – 20.406 puncte și Data Manipulation – 15.673. În noul test 3DMark Solar Bay, scorul final a fost de 5642 de puncte. În Wild Life Extreme, valoare a fost de 3922 de puncte, cu mențiunea foarte importantă că în niciun moment gadgetul nu a depășit 30 de grade Celsius.

În Geekbench 6, scorul Single Core a fost de 2098 de puncte, iar cel Multi-Core a ajuns la 5569 de puncte. În testul de procesor grafic din același benchmark, rezultatul final a fost de 9511 puncte. În AnTuTu, dincolo de valoarea de 1.601.985 puncte, impresionant este că tableta a reușit să depășească 96% dintre toți utilizatorii benchmark-ului. Scorul a fost împărțit în CPU – 402.518, GPU – 600.254, MEM – 309.650 și UX – 289.563. Din nou, temperatura internă nu a atins nici măcar 31 de grade.

Samsung Galaxy Watch6 Clasic – ceasul de deștept ca accesoriu de fashion

Ceasurile Samsung au deja o lungă istorie de a fi unele dintre cele mai arătoase de pe piață, iar noul Watch6 Classic continuă această tradiție, cu o medie calculată aproape perfect între tradiție și modernitate. Conform oficialilor sud coreeni, dispozitivul din imaginea de mai sus are cel mai mare ecran de ceas la această oră, nu din cauza diametrului exagerat, ci a marginii infime spre inexistente, margine care se rotește cât se poate de discret și pentru a naviga prin meniul aparatului. Aparent, inspirația pentru acest aspect a venit din designul ceasurilor pentru scufundări.

Prezentat ca încorporând o estetică atemporală, nu cred că cei de la Samsung sunt departe de realitate. Efectiv, trebuie să te uiți foarte de aproape pentru a-ți da seama că nu este la granița dintre secolul trecut și cel actual în cel mai bun mod cu putință. Nici brațara ce pare țesută pe margine nu trădează legătura cu clasicul din titlu, dar dacă vrei să faci rapid trecerea de la sala de conferințe la sala de sport, câteva secunde sunt suficiente pentru a schimba brățile în funcție de vestimentație.

Apropo, că tot vorbim de ecosistem. Noul Watch6 se împerechează de minune cu cele mai noi telefoane Samsung, precum noul Galaxy S23, Z Fold5 sau Z Flip5 și, în modul Flix cu Camera Controller, poți face rapid trecerea de pe ceas din modul foto sau video și poți declanșa captura de la câțiva centimetri sau câțiva metri, pentru cadrul perfect pentru tine.

Dacă nu vrei să pui mâna pe telefon, Watch6 Classic te ajută să suni și să răspunzi la apeluri, să scrii mesaje sau, eventual, să-ți găsești smartphone-ul atunci când nu-l mai vezi în preajmă. Pentru că atunci când faci sport nu vrei să stai cu mâna pe telefon, ceasul îți monitorizează toate antrenamentele și statisticile legate de sănătate, iar când ajungi lângă Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold5 sau orice Galaxy S sau Note recent, din aplicația Health îți poți analiza performanța fizică în detaliu. De la ritm cardiac și pași, până la monitorizarea somnului și a multor tipuri de exerciții, toate se văd mai frumos pe ecranul smartphone-ului.

Lista de specificații a noul Watch6 Clasic începe cu un ecran principal cu diametrul de 1,5 inci sau 37,3 milimetri, 16GB de memorie internă, un procesor dual core la 1,4GHz, Bluetooth 5.3 și NFC. Are GPS și WiFi 802.11 a/b/g/n. Panoul este de tip super AMOLED protejat cu cristal safir pentru o rezistență deosebită la trânte și zgârieturi. Greutatea este de 59 de grame, iar autonomia de până la 30 de ore cu ecranul pornit în permanență (Always-on-Display) este asigurată de un acumulator de 425 mAh.

Samsung Galaxy Z Flip5 – telefonul pliabil de care te îndrăgostești repede

Este ușor să fii amator de telefoane pliabile, mai ales că încep să devină din ce în ce mai accesibile și mai atractive cu fiecare generație nouă, iar Galaxy Z Flip5 este cel mai recent exponent al acestei generații de gadgeturi aflate la granița dintre futurist și clasic. Nu de alta, dar cu toții ne-am îndrăgostit în urmă cu câteva decenii de primele flip-phone-uri finuțe și subțirele, iar Flip5 extrapolează tot ce era bun la acele gadgeturi, aducându-le, în același timp, în secolul 21.

Față de generațiile anterioare, noul smartphone are cel mai mare ecran frontal al unui Galaxy Z Flip de până acum și, în același timp, cel mai util. Cu un ecran frontal flex de 3,4 inci, selfie-urile tale vor fi mai perfecte ca niciodată, iar nevoia de a-l deschide pentru a ajunge rapid la cele mai noi notificări, mesaje sau alte date importante va veni semnificativ mai rar. Apropo de selfie-uri, nu uita că aplicația Camera Controller pe Galaxy Watch6 te ajută să le declanșezi de la distanță.

Mi compact ca niciodată, micuțul este și mai capabil să se adapteze stilului tău propriu, odată cu noile finisaje Mint, Graphite, Cream și Lavender. O ediție Green este disponibilă doar pe site-ul celor de la Samsung.

Construit în jurul unui octa-core Snapdragon 8 Gen 2, acesta este și unul dintre cele mai rapide telefoane ale momentului, cu 8GB RAM și o memorie internă de mare viteză de până la 512GB. Eu am testat versiunea 256GB. În rest, vorbim de un aparat de 187 de grame cu 85.1 x 71.9 x 15.1 milimetri când este pliat și 165.1 x 71.9 x 6.9 milimetri atunci când este desfăcut.

Ecranul principal este de tip Dynamic AMOLED 2X cu o rată de reîmprospătare de 12Hz și o diagonală de 6,7 inci sau 170,3 milimetri. Rezoluția nativă este de 2640 x 1080 pixeli (Full HD+). Ecranul frontal (exterior) este un Super AMOLED de 3,4 inci cu 720 x 748 de pixeli.

Partea de captură este asigurată de o combinație elaborată de camere. Două principale de 12 megapixeli cu stabilizare optică de imagine și focalizare automată cu F1.8, respectiv F2.2. Camera interioară (frontală) este de 10 megapixeli cu F2.2 și autofocus. Poate filma 4K Ultra HD până la 60 de cadre pe secundă și Full HD până la 960 de cadre pe secundă. Este un Dual SIM, cu una dintre cartele de tip eSIM. Are Bluetooth 5.3 și Wi-Fi 802.11 AX până la 6GHz MIMO.

Acumulatorul este 3700 mAh și se încarcă rapid cu 25W (50% în 30 de minute la priză). Autonomia promisă este de până la 17 ore de navigare pe internet și 20 de ore de redare de conținut video. Este însă important de reținut că aceasta este influențată semnificativ de luminozitate ecranului și cât de solicitantă este activitatea.

În testul de baterie din cea mai recentă versiune PCMark, un test foarte pretențios și rulat în buclă, cu luminozitatea ecranului la maxim și ajustarea la condițiile ambientale dezactivată, am prins 8 ore fără 5 minute departe de priză. Practic, cam aceasta ar fi valoarea pentru gaming susținut pe noul Flip5 cu mențiunea că nu s-a încălzit niciodată. În consecință, este aproape imposibil să fugi după o priză pe parcursul unei zile obișnuite de utilizare.

În AnTuTu, scorul final a fost de 1.311.210 puncte defalcat pe CPU – 383.593, GPU – 385.655, MEM – 279.299 și UX – 263.663. În cel mai nou 3DMark, testul Wild Life Extreme s-a reflectat într-o notă de 2.566 de puncte și 4095 de puncte în Solar Bay. În PCMark, scorul final a fost de 15.542 de puncte, pe când testul pentru memoria internă a ajuns la 48.831. În AI Benchmark, rezultatul de 1990 de puncte a fost clasificat ca fiind fantastic. În Geekbench a obținut 1876 de puncte pe Single Core și 5296 de puncte pe multi-core. Pe partea de GPU OpenCL în același benchmark, valoarea finală a fost de 8.982 de puncte.

Nu poți să nu vorbești de noul Galaxy Z Flip5 și să nu vorbești despre abilitățile sale de captură. Indiferent dacă îl deschizi sau nu, ai toate șansele să faci fotografii mai bune ca înainte, indiferent ce telefon ai avut. Selfie-urile sunt luminoase și încărcate de detalii, cu o expunere corectă fără artefacte. În condiții de lumină redusă, aproape întuneric, cadrele sunt clare, pline de detalii și culori naturale. Este o plăcere să-ți creezi amintiri cu noul smartphone de la Samsung.

Samsung Galaxy Z Flip5, Galaxy Tab S9 Ultra și Galaxy Watch6 Classic – un ecosistem complet

Cel puțin momentan, în 2023, Samsung pare să fi făcut cea mai bună treabă în a crea un ecosistem coeziv de aparate și tehnologii. Toate se pupă perfect între ele din primele minute de utilizare. Toate par să fie construite în jurul unui hardware rezistent și cât se poate de arătos. Sincronizare datelor s-a petrecut fără întreruperi, iar prin Quick Share, am transmis rapid volume mai mici sau mari mari de date între telefon și tabletă sau invers.

Ce mă încântă însă cel mai mult este însă curajul gigantului sud coreean de a se arunca cu capul înainte la alegeri ambițioase de design. Nu este ușor să lansezi cea mai mare tabletă cu Android fără vreun compromis la performanță brută sau calitate a ecranului. Când piața de telefoane mainstream devine din ce în ce mai aglomerată cu gadgeturi bune și foarte bune, e mare lucru să ai ambiția să duci conceptul telefoanelor pliabile mai departe, într-un pachet mai util, mai arătos, mai sprinten. Ceasul nu face decât să completeze, din poziția de accesoriu vestimentar, un pachet tehnic cu care te vei putea mândri și peste câțiva ani.