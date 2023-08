REVIEW Samsung Galaxy Z Fold5 – telefonul pliabil bun la toate, la a cincea generație. Niciodată progresul nu a fost mai evident

De-a lungul anilor, am avut ocazia să testez multe telefoane pliabile și multe dintre ele au venit de la Samsung. În opinia mea însă, cu generația a cincea, Galaxy Z Fold5 nu mai este un experiment ambițios pentru cei cu buzunare adânci, ci un smartphone de top pentru amatorii de multitasking, divertisment și ecrane de dimensiuni generoase.

Există o vorbă printre pasionații din domeniul tehnologiei conform căreia niciodată să nu-ți iei prima generație dintr-o familie nouă de gadgeturi și niciodată nu a fost mai adevărată decât în cazul smartphone-urilor pliabile. Deși acelea nu au fost nici pe departe telefoane proaste, au venit la pachet cu compromisuri semnificative și o sacoșă de potențiale probleme și avertismente pe care ar fi trebuit să le iei în calcul. Între timp, s-au remediat cam toate, iar Samsung Galaxy Z Fold5 ilustrează perfect progresul pe acest segment de piață.

Realist, întreaga industrie a progresat pe această zonă, toți producătorii importanți, dar la Samsung este chiar mai evident decât la concurență pentru că a jucat în horă încă de la început, a pus primele piese în puzzle, a mutat primul pion pe tabla de șah a pliabilelor. Prețul prohibitiv se menține în continuare o constantă pentru majoritatea utilizatorilor, dar acesta nu funcționează decât ca încă o dovadă a faptului că cele mai noi, mai avansate și mai particulare tehnologii se regăsesc în aceste aparate.

Când progresul din spatele categoriei ”foldable” va deveni standard în industrie și nu va mai implica un progres tehnic fabulos de la un an la altul, o parte dintre funcțiile care fac acest gadget atât de special vor ”curge” și la telefoanele mult mai ieftine, chiar dacă nu toate. Până atunci, noul Fold5 gravitează la achiziție în jurul valorii de 9000 de lei, independent de opinia ta pe marginea subiectului. Pe de altă parte, Fold-ul de anul trecut este la 6000 de lei, deci tinde să fie imposibil să nu vezi jumătatea plină a paharul dacă te fascinează categoria.

REVIEW Samsung Galaxy Z Fold5 – specificații și performanță

Cel mai nou Galaxy Z Fold este construit în jurul carcase de 254 de grame cu o grosime de 13,4 milimetri și un ecran pliabil la interior de 7,6 inci în diagonală. Pentru a pune aceste valori în context, gândește-te că Z Fold4 era cu 9 grame mai greu și 2,4 milimetri mai gros, în contextul în care diagonala interioară este neschimbată.

Ecranul este în continuare piese de rezistență a întregului pachet, un pliabil cu 120Hz certificat HDR10+ cu o suprafață utilă de 183,2 centimetri pătrați și un raport între panoul efectiv și partea frontală a gadgetului de 91,1%. Rezoluția nativă este de 1812 x 2176 de pixeli cu o densitate de pixeli de 373 ppi. La exterior este un al doilea ecran AMOLED de 6,2 inci cu 904 x 2316 pixeli, 120Hz și protecție Corning Gorilla Glass Victus 2, probabil cel mai rezistent la zgârieturi și impact din industrie. Ca un detaliu mai relevant decât crezi, are o putere luminoasă de 1750 de niți, o valoare mai mult decât suficientă pentru a te bucura de el în lumina soarelui fără să te chinui să deslușești ce faci.

Samsung Galaxy Z Fold5 rulează Android 13 cu cea mai recentă versiune a interfeței proprietare One UI. Partea de procesare este o combinație dintre un octa-core Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 pe 4 nm, un GPU Adreno 740 și 12GB RAM. În funcție de buget, poți merge pe varianta cu 256GB, 512GB sau 1TB de memorie internă UFS 4.0, cea mai rapidă din lume. Eu am avut la test varianta cu 256GB.

Conectica include un port USB Type-C 3.2 cu OTG, dar și NFC, Wi-Fi 802.11 6e tri-band, Bluetooth 5.3 cu aptX HD și GPS, GLONASS, GALILEO. Senzorul de amprentă este ascuns în spatele butonului de power de pe margine, dar ai și autentificare facială. Apropo, spre deosebire de alte dispozitive care promit o experiență de laptop sau desktop dintr-un telefon, Samsung a demonstrat deja meritele sale în acest spațiu cu platform Samsung DeX prezentă și aici.

Acumulatorul este de 4400 mAh și se bucură de încărcare rapidă la doar 25W, detaliu care se reflectă în 50% după 30 de minute. Opțional, îl poți încărca wireless la 15W și poți încărca alte dispozitive cu el (reverse-wireless) cu 4,5W. În ceea ce privește autonomia, Samsung promite 72 de ore de audiție sau 21 de ore de vizionare. Deși nu se menționează acest aspect, cred că măsurătoarea de vizionare s-a făcut oficial pe ecranul extern.

În testul meu de baterie din cea mai recentă versiune de PCMark am obținut 14 ore și 15 minute de utilizare continuă cu ecranul intern deschis. Deși vorbim de o discrepanță semnificativă față de valorile menționate de producător, PCMark este un benchmark pretențios care te trece prin teste solicitante, comparativ cu redarea constantă a unui clip video. Dincolo de aceste detalii tehnice, un lucru este însă sigur. Pare să fie imposibil să-i termini bateria într-o zi departe de priză.

Tot oficial, Samsung insistă pe faptul că Galaxy Z Fold5 vine cu un GPU mai sprinten cu 32% față de generația anterioară, un CPU cu 18% mai rapid și un NPU cu 25% mai bun, acestea fiind meritele SoC-ului Snapdragon 8 Gen 2. În practică, am testat gadgetul cu o combinație de teste sintetice și practice, iar valorile sunt cam cele mai ridicate pe care le-am văzut pe un telefon.

În PCMark Work 3.0, scorul final a fost de 16.540 de puncte, în timp ce testul mediului de stocare în același benchmark s-a reflectat într-o valoare de 48.659 de puncte. În Wild Life Extreme din 3DMark am obținut 3875 de puncte pe Samsung Galaxy Z Fold5 cu o medie de 23,2 cadre pe secundă. Cea mai recentă versiune de AnTuTu s-a reflectat într-o valoare de 1.410.547 puncte pe același smartphone, defalcată în CPU – 376.534, GPU – 484.658, MEM – 285.694, UX – 263.661, în timp ce temperatura maximă internă nu a depășit 42 de grade pe parcursul testelor mai intense. În GeekBench 6, testul de procesor s-a reflectat în 2035 de puncte pentru Single-Core și 5482 de puncte pentru multi-core. În testul de procesor grafic cu OpenCl din același benchmark a sărit la 9433 de puncte. În AI Benchmark, testul de abilități în procesare instrucțiunilor de inteligență artificială, nota a fost de 2102 puncte, clasificată ca Fantastic.

Pe partea de teste practice, am folosit cea mai recentă versiune de Call of Duty în care am descărcat texturile de înaltă rezoluție și toate celelalte pachete de date. Am activat cele mai pretențioase setări grafice, de la umbre până texturi și am făcut câteva meciuri. Experiența, în mod aproape previzibil, a fost impecabilă, fără cusur. Jocul a fost mai frumos ca niciodată, chiar și pe ecranul interior cu un raport de aspect mai neobișnuit, aproape pătrat. Captura de ecran de mai sus este doar o mostră infimă a ceea ce am experimentat, dar cu ce poți rămâne este că Z Fold5 poate fi văzut fără probleme ca un gadget de gaming și tocmai pentru au trecut cinci generații de pliabile, nu cred să existe jocuri care nu sunt optimizate pentru a profita de acest panou generos, apropiat de tabletă.

REVIEW Samsung Galaxy Z Fold5 – telefonul cu 5 camere

Configurația de captură din spatele a noul Z Fold este una mai neobișnuită pentru un smartphone, încercând să adreseze toate scenariile de utilizare pe care ți le pune la dispoziție. În centrul atenției este o cameră wide de 50 de megapixeli cu F/1.8, pixeli de un micrometru și OIS asistată de un senzor ultra-wide (123 grade) de 12 megapixeli cu pixeli de 1,12 micrometri și un al treilea telephoto pentru zoom optic 3X, F/2.4 și OIS.

Ai o cameră frontală de 10 megapixeli cu telefonul pliat/închis dotată cu F/2.2 și pixeli cu 1,22 micrometri. În plus, mai există încă una de 4 megapixeli ascunsă în spatele ecranului deschis. Zic ascunsă pentru că se vede doar când încerci să faci un selfie sau o video conferință, în rest este mascată de conținutul afișat. Suportă ”Space Zoom” până la 30X, dacă ești amator de experimente cu luna. Filmează 4K până la 60 de cadre pe secundă și Full HD până la 240 de cadre pe secundă sau 720p până la 960 de cadre pe secundă. În mod previzibil, poți face fotografii HDR și filma conținut video HDR10+.

În testul de zoom de mai sus, am făcut mai multe experimente dintr-un punct fix, 0,6X, 1X, 3X și 10X. De fiecare dată, rezultatele au fost impresionante, conținutul final clar, o acuratețe deosebită a culorilor și o expunere corectă. Cel mai mult m-au impresionat imaginile generate la 3X. Nu trebuie să fii un expert pentru a conștientiza avantajele unei camere dedicate pentru telephoto dotată cu zoom optic. Imaginile pot fi clasificate fără emoții ca fiind spectaculoase. La zoom 20x și 30x, deja intri în derizoriu, dacă nu cumva ai o afinitate pentru fotografii cu luna, comete și alți aștri. În ”lumea reală”, rezultatele la acel nivel de zoom digital sunt mai mult curiozități decât tablouri.

Cel mai mult la telefoanele noi mă fascinează eficiența algoritmilor de inteligență artificială din spatele modului portret, cât de bine se descurcă în separarea subiectului de fundal și, mai ales, cât de eficient conștientizează faptul că există mai multe elemente în același plan de distanță. După cum se paote vedea în imaginea de mai sus, precizia este surprinzătoare și se observă o diferențiere clară între planuri și o încețoșare progresivă din planul apropiat în cel îndepărtat. În același timp, deși cele două flori din centru sunt clar subiectul pozei, floarea din stânga sus este la fel de clară pentru că e pe același nivel de înălțime, la fel și câțiva muguri. Betonul din fundal este aproape indescifrabil, cum ți-ai și dori într-o imagine portret.

Tot cu zoom optic 3X, imaginea de mai sus este impresionantă deoarece, fără niciun fel de filtru, are culori vii și e plină de detalii în fiecare colțișor. Nu există aberații cromatice pe margini, degradeurile sunt uniforme, iar blana pisicii este sclipitoare, la fel și ochii. Întreaga scenă este în focus și timpul parcă a stat în loc, expunerea fiind realizată corect la 1/255 cu ISO 25.

În beznă totală, mi s-a părut efectiv că vede pe întuneric. Deși rezultatele sunt semnificativ mai impresionante când are un firicel de lumină pe care să-l exploateze pentru o expunere prelungită, chiar și fără el, dacă ai un punct fix de sprijin, vei fi uimit ce vezi după 5-6 secunde. Rezultatul final este clar, contrastul între elemente este puternic, iar culorile sunt cât se poate de corecte. Întreaga scenă este plină de detalii, deși în scena de mai sus vorbim de un ISO de 3200 cu F/1.8 și expunere 1/4. Chiar și la expunere 1/2, poți citi etichete, nu pare nimic forțat sau încețoșat. Deși nu-mi dau seama de ce, imaginea de mai jos m-a entuziasmat într-un mod deosebit cu expunere de 1/4 și ISO 2500, tot pe modul de noapte.

REVIEW Samsung Galaxy Z Fold5 – experiență și concluzie

Noul Fold5, din prima secundă în care l-ai luat în mână pare un telefon scump. Construcția pare de foarte bună calitate, iar balamaua în niciun moment nu mi-a dat impresia că ar fi firavă sau nu ar face față cu același aplomb la mii și zeci de mii de deschideri și închideri. Închis, nu mai există niciun spațiu între ecrane, un aspect care te scapă de stresul prafului strecurat între panouri care ți-ar putea strica telefonul. Tocmai pentru că este atât de bine construit, e certificat IPX8 pentru rezistență la apă, 30 de minute la 1,5 metri adâncime. Mi-aș fi dorit ca cele trei camere de pe spate să nu iasă atât de mult în afara telefonului, dar probabil că respectivul aspect se remediază cu o husă sănătoasă.

Revenind la mențiunea că vorbim de a cincea generație, toate aplicațiile fac o treabă grozavă în a profita de ecranul de dimensiuni generoase. Până și Apple Music îți listează melodiile în stânga, iar când ai început redarea, în jumătatea dreaptă se derulează versurile, pe lângă nume și autor. Pornești un clip pe YouTube, poți intra imediat în notițe, scrii câteva rânduri, continui redarea unui clip și totul este cât se poate de natural și intuitiv. Nu durează mult până îți dai seama că este ideal pentru multitasking, pentru divertisment și, nu în ultimul rând, audiție de muzică.

Sistemul audio stereo este calibrat de AKG și suportă semnal până la 32 biți și 384 kHz. Pe lângă aspectul tehnic, se aude surprinzător de bine, cu un sunet ”plin” pe întregul spectru de frecvențe, fără distorsiuni la volum maxim. Este unul dintre puținele telefoane care poate funcționa fără probleme ca sursă de muzică ambientală la o socializare între prieteni fără să fie o distragere neplăcută, ci, mai degrabă, un subiect de discuție. Chiar este o bucurie să-l asculți și e clar că abilitățile audio au fost destul de sus pe lista creatorilor.

În final, nu ai cum să neglijezi faptul că acesta este unul dintre cele mai scumpe telefoane ale momentului și își va menține tronul pentru cel puțin un an, până la generație viitoare. Acea valoarea de achiziție este însă justificată într-un procent semnificativ prin calitatea construcției, a nivelului de anduranță și a performanței. Nu este doar frumos, ci și deștept. Nu pare să te lase la greu și face poze bune în majoritatea circumstanțelor, indiferent de scenariul pe care îl ai în minte. E un gadget premium cu dotări de top pentru un public restrâns, dar dacă ai făcut efortul să intri în posesia lui, este foarte improbabil să fii dezamăgit.