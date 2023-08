Samsung Unpacked 2023 în Seul: Coreea de Sud, mixul perfect între tech și travel

Pe 26 iulie, Samsung Electronics a găzduit Unpacked pentru prima dată în Seul, Coreea de Sud, dezvăluind cele mai recente smartphone-uri și tehnologii Galaxy concepute pentru a deschide posibilități și a transforma vieți. Echipa Playtech a acceptat invitația Samsung România de a participa la Samsung Unpacked, în Seul, iar în acest articol vă voi prezenta cele mai importante activități pe care le-am desfășurat în capitala Coreei de Sud.

În primul rând, am observat cât de dezvoltată este această țară. Coreea de Sud, o țară cunoscută pentru creșterea economică dinamică și progresele tehnologice, se mândrește, de asemenea, cu o moștenire culturală vibrantă și unică. Înrădăcinată într-o istorie care se întinde pe mii de ani, cultura sud-coreeană este un amestec captivant de tradiție și modernitate. De la artele și obiceiurile tradiționale până la fenomenul cultural pop contemporan, peisajul cultural al Coreei de Sud este pe cât de divers, pe atât de fascinant.

În ceea ce privește fundalul istoric, istoria culturii sud-coreene poate fi urmărită încă din cele mai vechi timpuri, unde triburile și regatele indigene au prosperat. De-a lungul secolelor, Coreea de Sud a fost influențată de țările vecine precum China și Japonia, ceea ce a contribuit la diversitatea bogată observată în practicile lor culturale. Peninsula coreeană a îndurat perioade de conflict și diviziune, dar această rezistență i-a întărit și mai mult identitatea culturală.

Viața din Coreea de Sud

În timpul vizitei unuia dintre cele mai populare obiective turistice din Seul, și anume Palatul Changdeokgung, am aflat de la ghidul nostru că limba coreeană, cunoscută sub numele de Hangul, este fundamentul culturii sud-coreene. Creată de regele Sejong cel Mare în secolul al XV-lea, Hangul este recunoscută pentru designul său științific și ușurința în utilizare. Am descoperit de la ghidul nostru că elitele erau în principal privilegiate și erau educate să citească și să scrie în Hanja. Cu toate acestea, cea mai mare parte a populației era analfabetă. De aceea, în anul 1443, regele Sejong cel Mare a dezvoltat personal sistemul de scriere alfabetic Hangul.

Cum spuneam, am petrecut aproximativ două ore în vizită la Palatul Changdeokgung (sau „Palatul Virtuții Prosperării”) care este amplasat într-un parc vast din districtul Jongno, din Seul. Este unul dintre cele „Cinci Mari Palate” construite de regii dinastiei Joseon (1392–1897). Deoarece este situat la est de Palatul Gyeongbok, Changdeokgung, împreună cu Changgyeonggung, este denumit și „Palatul de Est”.

Apoi, am plecat în turul cartierului Bukchon Hanok, pe care coreenii îl numesc “village” (sat). Deși ești în mijlocul orașului aglomerat, când intri în acest cartier, parcă te transporți într-o altă lume, departe de haos, claxoane de mașini și oameni grăbiți. Chiar existau oameni angajați care stăteau pe străzile din Bukchon, unde locuiesc oameni în case frumos decorate cu motive tradiționale coreene, care te rugau să faci liniște, pentru a nu deranja locatarii. Aici am văzut localnici, dar și turiști purtând hanbok, ținuta tradițională a Coreei de Sud, care reflectă eleganța și rafinamentul țării. Hanbok-ul vine în diferite stiluri, culori și modele, fiecare reprezentând diferite statusuri sociale și ocazii. Deși este destinată în mare parte evenimentelor speciale, mulți sud-coreeni o poartă cu mândrie în timpul sărbătorilor festive precum Seollal (Anul Nou Lunar) și Chuseok (festivalul recoltei).

De asemenea, tot de la ghidul nostru am aflat că literatura, atât clasică, cât și modernă, joacă un rol vital în cultura sud-coreeană. Literatura coreeană clasică include lucrările unor mari savanți și poeți precum Seo Jeong-ju și Yi Hwang, în timp ce autori contemporani precum Shin Kyung-sook și Han Kang au câștigat recunoașterea internațională.

În ceea ce privește partea artistică a Coreei de Sud, țara prețuiește o multitudine de arte tradiționale care au supraviețuit de secole. Una dintre cele mai semnificative este muzica tradițională coreeană, care include genuri precum Gukak (muzică clasică), Pansori (cântat narativ) și Samulnori (muzică de percuție). Formele de dans tradiționale, precum Buchaechum (dansul evantai) și Salpuri, hipnotizează prin grația și simbolismul lor.

Referitor la mâncarea coreeană, pot să spun din start că nu sunt un fan al Kimchi, dar a fost interesant de încercat. Bucătăria coreeană, cunoscută pentru aromele sale unice și pentru accentul pe ingredientele sănătoase, a câștigat popularitate în întreaga lume. Kimchi, un fel de mâncare din legume fermentate, este un simbol al culturii coreene. Alte feluri de mâncare emblematice precum Bibimbap, Bulgogi și BBQ-ul coreean (care este demențial) reprezintă arta culinară a țării. Cultura de a mânca împreună, cunoscută sub numele de „ssam”, promovează un sentiment de comunitate și legături între sud-coreeni.

Desigur, trebuia să văd și cum arată viața de noapte din Seul. Așa că am ajuns în Hongdae, o zonă cu baruri, cluburi și magazine. În ultimii ani, Coreea de Sud a cunoscut o creștere explozivă în cultura sa pop, cunoscută sub numele de „valul coreean” sau Hallyu. Muzica K-pop, dramele coreene (K-drama) și filmele coreene au captat inimile publicului la nivel global, încurajând schimburile interculturale. Acest fenomen nu numai că a sporit turismul din Coreea de Sud, dar a și permis lumii să aprecieze creativitatea contemporană a țării. Iar de acest lucru m-am “lovit” imediat ce am intrat într-un bar din Hongdae (unde nu aveai voie să intri fără un act de identitate). Muzica K-pop la maxim, tineri care purtau tot felul de ținute colorate și excentrice, exact ca artiștii din videoclipurile K-pop.

Seul este un oraș cu milioane de turiști anual, iar oamenii sunt în mare parte amabili și gata să te ajute. În Hongdae, spre exemplu, după ce m-am oprit la un bar unde nu prea mă înțelegeam cu barmanii în engleză, într-un pub alăturat mi s-a recomandat berea locală Cass, care a fost mai mult decât așteptată după o zi toridă de vară.

Cultura sud-coreeană este o dovadă a rezistenței oamenilor săi, păstrând o moștenire bogată în timp ce îmbrățișează influențele lumii moderne. De la artele tradiționale, bucătăria și îmbrăcămintea, până la influența globală a culturii sale pop, Coreea de Sud continuă să captiveze și să inspire. Capacitatea țării de a combina vechiul și noul, tradiționalul și modernul, o face o putere culturală unică și fascinantă pe scena globală. Pe măsură ce Coreea de Sud continuă să evolueze, bogata sa moștenire culturală va lăsa, fără îndoială, un impact de durată asupra lumii.

Samsung Digital City, Samsung Gumi Factory, Unpacked 2023

Acum, referitor la ce am vizitat pe partea de tehnologie, cu ajutorul echipei Samsung în Coreea, am avut opriri în trei locații: Seul, la NDA-ul local din Grădina Botanică, unde am testat noile telefoane, Suwon, unde am vizitat Samsung Digital City și orașul Gumi, unde am făcut turul fabricii Samsung. În continuare, voi dezvolta aceste trei vizite.

Așadar, pe 25 iulie, cu o zi înainte de mult așteptatul Unpacked, am fost în Grădina Botanică din Seul, la NDA-ul global, unde a participat presa din toată lumea. Acolo, am avut ocazia de a testa noile telefoane, am făcut poze și am discutat cu specialiștii care ne-au dat mai multe detalii tehnice despre noile produse Samsung. Mi-a plăcut set-up-ul creativ realizat pentru produse, dar și împărțirea pe categorii (gaming, telefoane, accesorii etc).

A doua zi am avut ocazia să vizităm Samsung Digital City, care este, practic, un oraș construit de Samsung pentru unii dintre angajații săi și familiile lor. Acesta servește drept hub IT și electronic. Orașul digital Samsung părea ceva de pe altă planetă. Înainte să-l vizitez, credeam că oamenii care lucrează acolo sunt roboți care nu se bucură de viață, dar m-am înșelat. Angajații de acolo au tot felul de activități, săli de sport, alpinism, cantină, au asistență medicală, tot ce au nevoie. Mi-a plăcut că am văzut istoria telefoanelor, televizoarelor, mi-a plăcut că am avut ocazia să fac turul unei case smart, casă total automatizată. Din momentul în care te trezești și draperiile sunt trase automat, până la prânzul pe care îl faci cu aplicații pe telefon. Totul era ireal acolo, chiar din viitor.

Aceste case smart pun la dispoziție o demonstrație reală a experiențelor multi-device posibile datorită ecosistemului Samsung SmartThings. eX Homes s-au deschis în martie 2023 și se focusează pe trei segmente: Home Care & Healthy Living, Enjoyable Life și Smart Work & Sustainability. Împreună, aceste teme explorează conceptul de smart home.

Ca referință, Samsung Electronics a fost fondat în Suwon. Inițial, Digital City a fost locul unde Samsung a făcut televizoare alb-negru și electrocasnice. A fost transformat la începutul anilor 2000 în Centrul de Cercetare și Dezvoltare de astăzi. Acum, găzduiește multe dintre centrele de cercetare și dezvoltare ale Samsung, Digital City este locul în care lucrează inginerii din spatele descoperirilor precum primul televizor curbat, rețelele de generație următoare și chiar și primul smartphone pliabil.

Viața la Digital City este un loc de conectare a angajaților, în timp ce au la dispoziție toate facilitățile de care au nevoie. Mai exact, în cifre, Samsung Digital City înseamnă: peste 37.000 de angajați, 130 de clădiri într-un campus de 1.72 de metri pătrați și 121 de milioane de metri pătrați care cuprind facilitățile angajaților.

De asemenea, mi-a plăcut foarte mult concentrarea pe productivitate și toate modurile în care Samsung își integrează viziunea în viața angajaților săi. Totul părea foarte bine gândit și optimizat corespunzător, Samsung îmbunătățind ecosistemul și toate facilitățile care sunt puse la dispoziția angajatului.

După acest tur impresionant, seara avut loc mult așteptatul eveniment Unpacked, unde presa din toată lumea s-a adunat să vadă noile produse. Am ascultat discursurile oficialilor Samsung, precum TM Roh, President & Head of MX Business, Stephanie Choi, EVP & Head of Marketing, MX Business Samsung Electronics și Nils Dahl, Manager of Product and Strategy Planning Samsung Electronics America.

La evenimentul Unpacked de anul acesta, rapperul SUGA de la celebra trupă de K-pop BTS a făcut o apariție surpriză, pentru a demonstra cum experiența unică pliabilă a Galaxy Z Fold5 ar putea fi folosită pentru a optimiza viața de zi cu zi a utilizatorilor. Dovada că în cadrul evenimentului au fost vedete precum artiști K-pop (Stray Kids) și faimoasa actriță Sydney Sweeney era coada enormă de fani de la intrarea în COEX Convention & Exhibition Center, care așteptau să surprindă o poză cu aceștia sau să ia un autograf.

Pentru cei care au ratat stream-ul live al Unpacked Seul sau care caută o recapitulare a tuturor anunțurilor interesante din cel mai recent Unpacked, puteți vedea videoclipul de recapitulare a evenimentului mai jos.

Astfel, puteți viziona cele mai importante momente de la evenimentul principal, cum ar fi imagini ale noului portofoliu Galaxy, inclusiv Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold5, despre care am scris chiar aici, Watch6 și Tab S9 și zona de hands-on la Coex Convention & Exhibition Center, unde nu am făcut decât câteva fotografii, pentru că aproape toți cei două mii de participanți doreau să facă cu nerăbdare același lucru.

La Galaxy Unpacked 2023, Experience Zone a fost un spațiu interactiv care afișa cele mai recente dispozitive Galaxy. Zona prezenta o zonă foto inspirată de un „hanok”, o casă tradițională coreeană. Proiectat de Kyung-sun Chae, art director-ul celebrului serial sud-coreean Squid Game, spațiul inovativ a celebrat Seulul, un oraș în care coexistă tradiția și modernitatea.

O nouă zi, o nouă vizită. Ritmul a fost alert, dar a meritat oboseala. La 6 dimineața ne-am urcat în autocare și am pornit spre fabrica Samsung din orașul Gumi, la aproximativ trei ore distanță de Seul. A fost o călătorie în viitor. În timpul turului, am observat că fabrica din Gumi semăna mai mult cu un campus universitar decât cu o fabrică, datorită în mare parte zonelor sale atractive de agrement. De asemenea, interiorul era curat și bine întreținut. Angajații de acolo aveau toate condițiile, la fel ca în Samsung Digital City.

Fiind prima oară când pășesc într-o fabrică de telefoane, m-a șocat mulțimea de roboți care lucrau necontenit la asamblarea telefoanelor, dar și oamenii care lucrau la “foc automat”. Munca acolo este repetitivă și nu îmi pot imagina cum este pentru o ființă umană să scoată sute de folii pe zi de pe telefoane. Inginerii de acolo ne-au arătat și ne-au explicat cum funcționează toate mecanismele de producție a telefoanelor, de la asamblare, software, până la ambalare. Fabrica Gumi este un loc pe care îl vezi în filmele SF, cu siguranță, și îmi pare rău că nu am avut voie să facem fotografii aproape deloc.

Tot acolo am văzut Smartphone Museum, unde am observat evoluția smartphone-ului. Aici am avut voie să facem poze, așa că las câteva mai jos. Samsung este renumit pentru că a făcut mai multe modele de telefoane mobile decât oricine altcineva. În timp ce Apple scoate un model sau două pe an, Samsung produce zeci, dacă nu, sute. A fost amuzant să văd primele telefoane Samsung cu clapetă, precum Samsung C3520 sau Samsung SGH-D357, în timp ce țineam în mână Galaxy Z Flip5. Așa îți dai seama, într-adevăr, ce înseamnă evoluția tehnologică.

În concluzie, Galaxy Unpacked 2023 a pregătit scena pentru o nouă eră a tehnologiei mobile în care inovația centrată pe utilizator preia conducerea. Samsung îmbrățișează din plin aceste progrese transformatoare, anticipând un viitor care este mai conectat, mai eficient și mai plăcut decât oricând.