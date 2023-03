ANAF ia, dar și dă: salariu de 10.000 de lei, sporuri și bonusuri doar ca să te duci la ei. Ce condiții trebuie să îndeplinești

Are cetăţenia română şi domiciliul în România; cunoaşte limba română, scris şi vorbit; are vârsta de minimum 18 ani împliniţi; are capacitate deplină de exerciţiu; este apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie; îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice”, informează, de asemenea, ANAF.