Evreul român pe care îl cunoaște toată planeta, un actor de geniu: plecarea din România și povestea fascinantă a lui Dustin Hoffman

Dustin Hoffman, care a împlinit 86 de ani în data de 8 august, a dezvăluit că are origini evreiești și legături cu România.

Dustin Lee Hoffman s-a născut pe 8 august 1937, în Los Angeles, California, SUA, într-o familie cu rădăcini evreiești, având o mamă româncă și un tată ucrainean.

Părinții săi au părăsit România în 1937. El însuși a afirmat: „Sunt un evreu român”. Tatăl său a lucrat ca decorator la Columbia Pictures, devenind ulterior vânzător de mobilă.

În anul 2006, Dustin Hoffman a vorbit pentru prima dată despre originile sale românești și evreiești, contribuind la volumul Stars of David, scris de Abigail Pogrebin, care a fost publicat un an mai târziu.

„Sunt un evreu ruso-român. Îmi plac heringii şi vodca şi simt că asta vine din ADN-ul meu”, declara Dustin Hoffman, la vremea respectivă.

O carieră cât o viață de om

În anul 1955, Dustin Hoffman a absolvit un liceu din Los Angeles, dar înainte de aceasta, a studiat la Conservatorul de Muzică Los Angeles și apoi la Pasadena Playhouse, unde a devenit prieten cu un alt coleg, Gene Hackman, înainte de a se muta la New York pentru a începe o carieră în teatru și televiziune.

În 1961, și-a făcut debutul pe Broadway în piesa A Cook For Mr. General, iar în 1966, a impresionat cu rolul său în piesa de teatru Eh, care i-a adus două premii speciale: Premiul Theatre World și Premiul Drama Desk.

În 1967, a avut parte debutul în filme, interpretându-l pe Benjamin Braddock, studentul sedus de personajul Anne Bancroft, Mrs. Robinson, în celebrul film al lui Mike Nichols, The Graduate/Absolventul, o interpretare pentru care a fost nominalizat la Premiul Oscar pentru cel mai bun actor.

În 1969, a jucat în rolul Ratso Rizzo în Midnight Cowboy, pentru care a primit a doua sa nominalizare la Premiul Oscar pentru cel mai bun actor, cât și multe alte premii prestigioase: Premiul BAFTA pentru cel mai bun actor în rol principal, Premiul David di Donatello, Premiul Golden Laurel, Premiul New York Film Critics Circle și o nominalizare la Globurile de Aur.

În același an, a interpretat rolul lui John, în filmul John and Mary, pentru care a câștigat Premiul BAFTA pentru cel mai bun actor în rol principal și a fost nominalizat la Globurile de Aur. Un an mai târziu, pentru rolul lui Jack Crabb din Little Big Man, a primit un premiu Golden Laurel și o nouă nominalizare BAFTA.

Următoarele roluri au inclus pe David Sumner în „Straw Dogs” (1971), Alfredo Sbisà în „Alfredo, Alfredo” (1972) și Louis Dega în „Papillon” (1973).

Premiul Oscar pentru Kramer contra Kramer

În 1979, Dustin Hoffman a câștigat primul său premiu Oscar pentru cel mai bun actor, pentru rolul lui Ted Kramer din Kramer contra Kramer, film în care a jucat alături de Meryl Streep.

Pentru acest rol, pe lângă prestigiosul Premiu Oscar, Dustin a primit și un Premiu David di Donatello, un Glob de Aur, premii ale Kansas City Film Critics Circle, Los Angeles Film Critics Association, National Society of Film Critics, New York Film Critics Circle și alte două nominalizări, una la Premiile BAFTA și una la Fotogramas de Plata.

În anul 1982, actorul a oferit o altă interpretare remarcabilă în rolul lui Michael Dorsey/Dorothy Michaels în Tootsie, pentru care a obținut o nouă nominalizare la Premiul Oscar, un premiu BAFTA pentru cel mai bun actor în rol principal, un premiu de la Boston Society of Film Critics, un Glob de Aur și un premiu de la National Society of Film Critics.

În 1988, în rolul lui Raymond Babbitt din Rain Man, în care a jucat alături de Tom Cruise, Dustin Hoffman a obținut al doilea său Premiu Oscar pentru cel mai bun actor, un premiu David di Donatello, un Glob de Aur, premii de la Kansas City Film Critics Circle, National Society of Film Critics, New York Film Critics Circle și alte două nominalizări la Premiile BAFTA și Chicago Film Critics Association Awards.

În ultimii ani, începând cu 2017, Hoffman a fost confruntat cu numeroase acuzații de hărțuire sexuală care ar fi avut loc în trecut, inclusiv în adolescență, în contextul mișcării de dezvăluire a abuzurilor sexuale din industria de divertisment și nu numai. Avocații săi au negat întotdeauna aceste acuzații, considerându-le calomnioase.