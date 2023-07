Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One, cel mai bun și cel mai prost film al francizei, în același timp: cum e posibil

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One este aproape cea mai bună și cea mai rea Misiune Imposibilă, la box office, în același timp. Iată cum e posibil.

Mission: Impossible – Dead Reckoning are aproape cea mai bună lansare de cinci zile a francizei și una dintre cele mai proaste deschideri de trei zile. Iată cum este posibil.

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One a avut un weekend mare de deschidere la box office-ul autohton, după ce a primit recenzii incredibile și un scor de 96% pe Rotten Tomatoes. În ciuda succesului mare din weekendul de lansare, veniturile de până acum din numărul de box office nu spun întreaga poveste, mai ales când își clasifică câștigurile de box office în comparație cu alte filme de franciză Mission: Impossible.

Ce cifre a obținut la box office Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One

Franciza The Mission: Impossible s-a bucurat de un succes uriaș de box office încă de la prima Misiune Imposibilă, în 1996 și, deși nu s-a înălțat până la pragul de miliarde de dolari al altor francize mari, succesul său constant prin șapte filme și peste două decenii și jumătate este impresionant. După ce Tom Cruise a condus la box office cu Top Gun: Maverick, așteptările sunt mari pentru Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One. În timp ce lansarea sa puternică este un semn bun, cum se va compara cu Oppenheimer și Barbie?

Mission Impossible: Dead Reckoning Part One a obținut una dintre cele mai mari deschideri de cinci zile ale oricărui film din franciza Mission: Impossible, cu 78,5 milioane de dolari. Aceasta este o ușoară îmbunătățire față de ultima, Mission: Impossible – Fallout din 2018, care a obținut o deschidere de 77,5 milioane de dolari, dar se situează chiar sub Mission: Impossible II din 2000, care a avut o lansare de 78,8 milioane de dolari în cinci zile. Desigur, Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One este doar al treilea film Mission: Impossible care se lansează miercurea (în afară de Mission: Impossible și Mission: Impossible II).

Pe de altă parte, Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One a câștigat 54,7 milioane de dolari pentru lansarea sa în trei zile, de vineri până duminică, care este a doua cea mai mare deschidere de trei zile din franciză, după cea de 61,2 milioane de dolari a lui Mission: Impossible – Fallout, vineri-duminică.