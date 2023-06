Eșecul digitalizării: avem tehnologie, dar n-are cine să ne învețe să o folosim, situația companiilor din România

În ciuda ideii de digitalizare, România nu stă, din păcate, prea bine la acest capitol. Tehnologie ar fi, însă nu are cine să ne instruiască să o folosim la adevărata sa capacitate.

Spre exemplu, 50% dintre companiile din țara noastră caută, ce-i drept, soluții de tehnologizare, le cumpără, însă se ajunge rapid la renunțare, potrivit unei analize realizate de compania de tehnologie DigiSinergy.

Altfel spus, în lipsa personalului caificat care să se poată descurca cu aplicațiile achiziționate, companiile ajung să nu le mai folosească și nici să nu achiziționeze alte noi, care ar urma să vină în sprijinul primelor, dar și a companiilor, în sine.

Se cumpără aplicații, dar nu se folosesc

30% dintre companiile analizate folosesc aplicațiile de digitalizare cumpărate la o capacitate mică, de numai 10%.

„Companiile din România se familiarizează cu digitalizarea și înțeleg că își pot transforma modelul de business dacă utilizează instrumente și tehnologii. Ne aflăm însă într-o etapă incipientă, unde prea puțini manageri și factori decizionali știu că digitalizarea nu se rezumă la achiziția unei aplicații, a unui soft. În digitalizare, one size does not fit all.

Cele mai multe dintre companii cumpără acum software fără o analiză de business prealabilă și nu vor personaliza niciodată soluția în acord cu nevoile, obiectivele și protocoalele interne.

În plus, fără suport pentru implementare și adaptare la modul intern de lucru, soluția nu își va îndeplini scopul”, a declarat Natalia Lepădatu, cofondator DigiSinergy, citată de Economedia.ro.

Evident, toate acestea ar putea fi cauzate inclusiv de faptul că unele companii nu știu cum să își aleagă aplicațiile de care au nevoie, iar această afirmație se află în strânsă legătură cu faptul că nu se merge pe angajarea personalului calificat, în ceea ce privește gestionarea tehnologiei.

În România, din păcate, încă se merge pe conceptul de „românul este bun la toate”, iar asta duce negreșit la pierderi, pe termen lung.