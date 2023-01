Elon Musk duce dezinformarea la cote alarmante: care e pericolul liberei exprimări, ce legătură are Covid

După ce a preluat conducerea Twitter, Elon Musk a făcut ce a vrut la el “pe plantație”. Astfel, Twitter a deblocat recent zeci de mii de conturi, dintre care unele care aparțin adepților teoriei complotului sau opozanților vaccinării, cu riscul de a relansa fenomenul dezinformării pe rețeaua de socializare.

Într-o actualizare recentă a site-ului său, Twitter a declarat că, începând cu 23 noiembrie 2022, nu mai aplică politica privind informațiile înșelătoare despre Covid-19.

Musk s-a angajat să respecte libertatea de exprimare pe Twitter, ceea ce ar putea explica parțial de ce a fost adoptată schimbarea. Dar experții în siguranță online au susținut că abordarea sa a dus la o creștere a discursurilor instigatoare la ură, hărțuirea și dezinformarea pe platformă.

Ca referință, Twitter a declarat în decembrie 2020 că va începe să eticheteze și să elimine informațiile greșite despre vaccinurile Covid-19, deoarece mii de conturi au făcut afirmații false despre coronavirus și efectele adverse ale imunizărilor.

CEO-ul Twitter, Elon Musk, a fost un critic vocal al modului în care oficialii din domeniul sănătății au reacționat la pandemia de coronavirus. Musk, care este și CEO al Tesla și SpaceX, a declarat, în timpul apelului Tesla privind veniturile din primul trimestru din 2020 că ordinele de a rămâne acasă „obligă oamenii să stea în casele lor împotriva tuturor drepturilor lor constituționale”. El a mai spus în podcast-ul „The Joe Rogan Experience” din 2020 că rata mortalității cauzate de Covid-19 a fost mult mai mică decât au estimat oficialii din domeniul sănătății.

La începutul acestei luni, mai multe grupuri pentru drepturile civile au cerut agenților de publicitate să întrerupă publicitatea pe Twitter după ce compania a concediat mii de angajați, o mișcare despre care se temeau că ar împiedica capacitatea companiei de a modera conținutul instigator la ură și alte conținuturi problematice.

Musk a susținut că impresiile discursului instigatoare la ură au scăzut din octombrie, deși nu este complet clar cum a măsurat Twitter aceste statistici.

Schimbarea vine în timp ce buletinul informativ tehnologic Platformer spune că angajații se străduiesc să restabilească peste 62.000 de conturi suspendate. Această cifră ar putea include unele dintre cele peste 11.000 de conturi care au fost suspendate pentru încălcarea regulilor companiei privind dezinformarea Covid-19.

Should Twitter offer a general amnesty to suspended accounts, provided that they have not broken the law or engaged in egregious spam?

— Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2022