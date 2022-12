Cum a fost Elon Musk prins cu minciuna: testul simplu care a dovedit că Twitter nu este o rețea de socializare sigură nici acum

Elon Musk a făcut, în ultima perioadă, multă „gălăgie” și a promis că va scăpa de boții enervanți de pe Twitter.

Conform declarațiilor lui Elon Musk, site-ul ar fi fost curățat de boții care targetau automat utilizatorii care foloseau anumite cuvinte cheie, aflate în baza lor de date.

Pentru a-și demonstra isprava, el și-a folosit propriul feed de Twitter ca test și a cerut în emoji-uri ca toți boții și trolii să-l atace, înainte de a declara „mișto, boții sunt, din câte observ, incapabili să mai dea târcoale în feed-ul meu!”.

Totuși, nu a fost publicată nicio analiză detaliată și oficială pe Twitter – sau în alte părți – pentru a se confirma că activitatea boților chiar a scăzut, așa cum a declarat Musk.

În timp ce fanii săi i-au ridicat statuie și au spus că lui Musk i-au trebuit „41 de zile pentru a remedia o problemă veche de un deceniu”, un utilizator de Twitter a făcut notă discordantă și a postat pe Twitter un test simplu, format din două cuvinte, în care a confirmat că există încă un nivel semnificativ de activitate a boților pe platformă.

Utilizatorul de Twitter ChairladySpears a scris două cuvinte „magice”:, „sugar daddy”, pentru a afla dacă afirmația lui Elon Musk este o simplă bravadă sau „curățenia” chiar a funcționat.

Așa cum era de așteptat, răspunsurile la tweet-ul ei au fost „inundate” de boți de tip spam, care îi ofereau „sprijin financiar” sau o rugau să le trimită un DM: „dm me baby”.

I can say 2 words and prove @elonmusk has not gotten rid of bots. Want to see?

— Salina Marxista she/her ND (@ChairladySpears) December 11, 2022