Ei sunt angajații de lux care muncesc la privat: au salarii medii de peste 10.000 de lei net

Nivelul salarial în sectorul privat este unul plin de contraste. Avem numeroși lucrători ce sunt remunerați la final de lună cu venitul minim pe economie, dar și privilegiați ce primesc sume uriașe de bani lunar.

În timp ce peste două milioane de angajați muncesc pentru salariul minim pe economie, există o categorie de lucrători, de specialiști, ale căror venituri sunt de-a dreptul ireale.

Vorbim despre salarii medii nete, deci bani în mână, ce depășesc pragul psihologic de 10.000 de lei. Acești bani sunt primiți lună de lună de angajații sectorului IT. Industria aceasta rămâne, în continuare, în topul clasamentului când vine vorba despre salarizare în mediul privat românesc.

Desigur, veniturile acestea excepționale sunt posibile și datorită facilităților fiscale de care se bucură sectorul. Problema este că specialiștii anticipează vremuri mai puțin bune pentru industria IT, nu doar din România, ci din întreaga lume.

Pentru un salariu de-al lor, unii români muncesc luni de zile

Cu siguranță ai auzit știri legate de concedieri masive ce se aplică acum în cadrul unor giganți tech mondiali, iar tendința, sub o formă sau alta, va ajunge și în România, deși cei ce cunosc bine piața noastră IT sunt de părere că avem unele avantaje ce ne pot proteja în această perioadă tulbure la nivel mondial și e posibil ca impactul crizelor să fie mai mic la noi în țară, dar unele situații dificile tot vor exista.

„Într-adevăr, salariile în IT au cunoscut o creştere spectaculoasă în ultimii ani, anul acesta estimăm că ritmul de creştere va fi încetinit în mare parte din cauza anunţurilor făcute de marile companii din industrie prin care se estimează restructurări şi, deşi ele sunt făcute la nivel global, este posibil că piaţa din România să resimtă şi ea un recul al acestor planuri globale.

Totuşi cererea în piaţa locală pentru specialişti IT este ridicată, România rămânând în continuare o sursă de know-how pentru serviciile de IT. Pe acesta bază, ne aşteptăm că şi în ţara noastră ritmul de creştere a salariilor din industria IT să încetinească”, a spus pentru ZF Sorina Donisa, CEO-ul companiei de recrutare în regim temporar APT Prohuman.