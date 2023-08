Eforturile de trei decenii pentru a transforma WiFi-ul într-o realitate a conectivității: ce impact a avut asupra tehnologiei din ziua de azi

Stabilirea protocolului wireless a luat mult mai mult efort decât doar deconectarea acestuia și așteptarea câteva secunde.

Lumea modernă a tehnologiei de consum nu ar exista așa cum o știm noi dacă nu ar fi conexiunea aproape omniprezentă pe care o oferă internetul Wi-Fi. Acesta servește drept legătură fără fir care leagă dispozitivele noastre mobile și electrocasnicele inteligente, permițând divertismentul nostru în flux și conectându-ne la internetul global.

În noua sa carte, Beyond Everywhere: cum Wi-Fi a devenit cea mai iubită tehnologie din lume, Greg Ennis, care a fost coautor al propunerii care a devenit baza tehnică pentru tehnologia WiFi, înainte de a fonda Wi-Fi Alliance și de a servi ca vicepreședinte al acesteia pentru tehnologie, timp de un sfert de secol, ghidează cititorii asupra genezei fascinante a acestei tehnologii de zi cu zi. În fragmentul de mai jos, Ennis povestește ultimele zile de prezentare, înainte de a convinge comitetul de standarde IEEE 802.11 pentru LAN fără fir să adopte protocolul candidat și să examineze influența exterioară pe care Bob Metcalf – inventatorul Ethernet-ului și 3Com – a avut-o în vederea eventualei apariții a Wi-Fi.

Istoria Wi-Fi – cum a început

„Odată cu fundația noastră DFWMAC, munca pentru comitetul IEEE s-a concluzionat într-un proces deliberat de aprobare a limbajului textului propriu-zis. Erau câteva lacune mari care trebuiau completate – cea mai importantă fiind o schemă de criptare – dar comitetul a stabilit o rutină de dezvoltare a versiunilor preliminare ale secțiunilor MAC ale documentului standard final. La întâlnirea din ianuarie 1994 din San Jose, am fost selectat să fiu editor tehnic al întregului standard (MAC+PHY) împreună cu Bob O’Hara, iar noi doi vom continua să fim editori prin prima publicație a finalei în 1997”.

Prima schiță a secțiunilor MAC a fost specificația DFWMAC reformatată în șablonul IEEE. Elaborarea textului a fost un proces bine stabilit în cadrul comitetelor de standarde IEEE: pe măsură ce cei doi finalizau un proiect, membrii comitetului prezentau comentarii, iar la ședința ulterioară aveau loc dezbateri și decizii privind îmbunătățirile aduse textului. Au fost făcute modificări la formatele de pachete și a fost dezvoltat un limbaj algoritmic detaliat pentru operațiunile protocolului, dar, în general, cadrul conceptual al DFWMAC a fost lăsat intact. De fapt, la aproape treizeci de ani după ce DFWMAC a fost propus pentru prima dată, ideile sale de bază continuă să formeze fundația pentru Wi-Fi.

În timp ce acest proces de finalizare a textului se desfășura, tehnologia a refuzat să stea pe loc. Progresele atât în teoria comunicațiilor radio, cât și în proiectarea circuitelor au însemnat că ar putea fi posibile viteze mai mari dincolo de maximul de 2 megabiți din proiectul standard. Multe companii din industrie au început să ia în calcul viteze mai mari chiar înainte ca standardul inițial să fie adoptat în mod oficial în 1997. Atingerea unei viteze mai mare de 10 megabiți – comparabilă cu Ethernetul standard – devenise Sfântul Graal al industriei LAN wireless. Provocarea a fost ca cei doi să facă acest lucru, rămânând în conformitate cu cerințele FCC – ceva care ar necesita atât știință, cât și artă.

Mai rapid este întotdeauna mai bine, desigur, dar ce a determinat impulsul pentru 10 megabiți? Ce aplicații wireless aveau să necesite cu adevărat viteze de 10 megabiți? Aplicațiile dominante pentru rețelele LAN fără fir în anii 1990 au fost așa-numitele „verticale” – de exemplu, instalațiile Symbol care implicau scannere portabile de coduri de bare pentru gestionarea stocurilor. Astfel de rețele wireless specializate au fost instalate de furnizori de sisteme integrate vertical, oferind un pachet complet de servicii, inclusiv hardware, software, aplicații, instruire și suport, de unde și nomenclatura „verticală”. Deși vitezele de 10 megabiți ar fi bune pentru aceste aplicații verticale, probabil că nu a fost necesar, iar dacă costul ar crește, astfel de viteze nu ar fi justificate. Deci, în schimb, așa-numita piață „orizontală” – conectivitate fără fir pentru computere de uz general – ar fi cea care a determinat această nevoie de viteză. În special, piața de automatizări de birou bazată în principal pe Ethernet, cu PC-uri conectate la imprimante și servere de fișiere partajate, a fost considerată ca necesitând viteze mai mari decât cei 2 megabiți ai standardului IEEE.

Bob Metcalfe este renumit în industria computerelor pentru trei lucruri: Ethernet, Metcalfe și 3Com. El a co-inventat Ethernet; este destul de simplu și ar fi temeiul faimei lui. Legea lui Metcalfe – care, desigur, nu este, de fapt, o lege a fizicii, dar totuși pare să aibă o reală putere explicativă – afirmă că valoarea unei tehnologii de comunicare este proporțională cu pătratul numărului de dispozitive conectate. Această „lege” intuitiv plauzibilă explică efectul viral de bulgăre de zăpadă care poate rezulta din popularitatea tot mai mare a unei tehnologii de rețea. Dar 3Com de la Metcalfe ar fi cel care intră în povestea cu Wi-Fi în acest moment.

Metcalfe a inventat Ethernet în timp ce lucra la PARC, Centrul de Cercetare Xerox Palo Alto. PARC a jucat un rol cheie în dezvoltarea multora dintre cele mai importante tehnologii ale zilelor noastre, inclusiv interfețe grafice bazate pe ferestre și imprimare laser, pe lângă Ethernet. Dar Xerox este renumit pentru „Fumbling the Future”, de asemenea, titlul unei cărți din 1999 care documentează modul în care „Xerox a inventat, apoi a ignorat primul computer personal”, deoarece inovațiile dezvoltate la PARC au ajuns, în general, să fie comercializate nu de Xerox, ci de Apple și alții. Deloc surprinzător, Metcalfe a decis că are nevoie de o companie diferită pentru a-și aduce invenția Ethernet pe piață, iar în 1979, a înființat 3Com împreună cu unii parteneri.

„Asta a fost în același an în care m-am alăturat Sytek, care fusese fondată cu doar câteva luni în urmă. La fel ca 3Com, Sytek s-a concentrat pe produsele LAN, deși bazate pe tehnologia de televiziune prin cablu în bandă largă, spre deosebire de Ethernet-ul 3Com. Dar, în timp ce Sytek s-a concentrat pe hardware, 3Com a decis să-și dezvolte și propriul software care să suporte noi aplicații de birou bazate pe LAN pentru acces partajat la fișiere de date și imprimante. Cu aceste produse software în combinație cu tehnologia lor Ethernet, 3Com a devenit un jucător dominant pe piața în plină expansiune a automatizării de birou în anii nouăzeci, care au urmat introducerii computerelor personale. Bob Metcalfe a fost sceptic în privința rețelelor LAN fără fir. În ediția din 16 august 1993 a revistei InfoWorld, el și-a scris opinia într-un articol intitulat „Wireless computing will flop — permanently”: Acest lucru nu înseamnă că nu va exista niciun computer fără fir. Calculatoarele mobile fără fir vor fi, în cele din urmă, la fel de comune ca băile mobile fără conducte de astăzi. Acestea se găsesc pe avioane și bărci, pe șantiere, la concerte rock și în alte locuri unde este foarte incomod să rulezi țevi. Dar băile sunt încă predominant instalate. Mai mult sau mai puțin din aceleași motive, computerele vor rămâne conectate.

Strategia 3Com pentru rețelele LAN fără fir a fost în mod natural un subiect de mare interes, deoarece orice direcție ar fi decis să o ia va fi un factor semnificativ pe piață. Fiind prima companie Ethernet, cu o bază de clienți obișnuită cu viteze de 10 megabiți, era clar că nu vor face niciun pas decât dacă vitezele wireless ar crește peste cei 2 megabiți ai standardului IEEE. Dar ar putea decide să rămână complet departe de wireless, așa cum a sfătuit Bob Metcalfe, pentru a se concentra pe poziția lor puternică pe piață cu Ethernet prin cablu? Și dacă ar decide să se alăture lumii wireless, și-ar dezvolta propria tehnologie pentru a realiza acest lucru? Sau s-ar asocia cu un dezvoltator wireless existent? Sarcina de a naviga pe 3Com pe această cale întortocheată avea să revină unui expert în dezvoltare de afaceri, pe nume Jeff Abramowitz.

„Jeff m-a bătut pe umăr la o întâlnire IEEE> „Hei, Greg, pot să vorbesc cu tine o secundă?” a șoptit el și ne-am furișat amândoi din sala de ședințe. „Doar mă întreb dacă ai timp disponibil pentru a prelua un nou proiect”. Nici măcar nu mi-a dat șansa să răspund înainte de a continua cu un zâmbet: „10 megabiți. Ethernet fără fir”. Ideea de a lucra cu cea mai importantă companie Ethernet pe o versiune de mare viteză a 802.11, evident, m-a ademenit și am spus rapid: „Hai să ne întâlnim săptămâna viitoare”, scrie Ennis.

Apoi, acesta povestește că i-a spus că au făcut deja unele progrese către o implementare dezvoltată intern, dar că, în opinia sa, a fost mai promițător pentru ei să se asocieze cu unul dintre principalii jucători activi. 3Com dorea să achiziționeze un sistem complet de produse LAN fără fir pe care să le ofere bazei de clienți, cuprinzând puncte de acces și adaptoare plug-in („dispozitive client”) atât pentru laptopuri, cât și pentru desktop-uri: „În acest context, ar trebui să fie elaborată o cerere de propunere, care să includă, desigur, atât cerințe tehnice, cât și de afaceri, iar Jeff a apelat la mine pentru a ajuta la formularea cerințelor tehnice. Printre potențialii parteneri au inclus Symbol, Lucent, Aironet, InTalk și Harris Semiconductor, printre alții, iar prima noastră sarcină a fost să dezvoltăm această cerere de propuneri pentru a o trimite acestor companii”, continua autorul.

Symbol a jucat un rol major în dezvoltarea protocolului DFWMAC, care a fost selectat ca bază pentru standardul 802.11. Lucent poate suna ca un jucător nou, dar, de fapt, acesta este reprezentat, pur și simplu, de colegii olandezi NCR din Utrecht – inclusiv Wim, Cees, Vic și Bruce – sub un nou nume corporativ, NCR fiind cumpărat mai întâi de AT&T și apoi divizat în Lucent. Aironet este, în mod similar, un vechi prieten sub un nume nou – la începutul poveștii, am observat că primul produs LAN fără fir aprobat de FCC a fost de la o companie canadiană numită Telesystems, care în cele din urmă a fost fuzionată în Telxon, cu Aironet atunci, fiind rezultatul unui spin-off din 1994 axat pe afacerea LAN fără fir. Și într-un alt semn al lumii mici a industriei LAN wireless în acest moment, coautorul DFWMAC, Phil Belanger, se mutase de la Xircom la Aironet la începutul anului 1996.

„Așadar, cele două companii de aici care sunt cu adevărat noi în povestea noastră sunt InTalk și Harris. InTalk a fost un mic startup fondat în 1996 în Cambridge, Anglia (și apoi achiziționat de Nokia), ai cărui ingineri au contribuit semnificativ la dezvoltarea textului final în cadrul standardului 802.11. Harris Corporation a fost un antreprenor major de apărare cu sediul în Melbourne, Florida, care și-a valorificat experiența de proiectare a sistemelor radio într-un proiect timpuriu de dezvoltare a cipurilor LAN fără fir. Deoarece s-au concentrat să fie un furnizor de cipuri mai degrabă decât un producător de echipamente, nu ne așteptam să-și depună propria propunere, dar era probabil ca alți respondenți să-și încorporeze cipurile, așa că cu siguranță i-am văzut ca pe un jucător important”.

În primele două luni din 1997, Jeff și cu Greg au elaborat o cerere de propunere pentru ca 3Com să o trimită, împreună cu un inginer 3Com pe nume David Fisher, iar până în martie au reușit să furnizeze versiunea finală diverșilor parteneri candidați. Având în vedere poziția 3Com pe piața generală LAN, nivelul de interes a fost ridicat și, într-adevăr, am primit un set bun de propuneri înapoi de la companiile la care se așteptau, inclusiv Symbol, Lucent, InTalk și Aironet. Aceste companii, împreună cu Harris, au devenit rapid punctul lor de interes și au început un proces de implicare intensă cu toți în următoarele câteva luni, construind relații în procesul care, un an mai târziu, va duce, în cele din urmă, la formarea rețelei Wi-Fi.