Dispar banii din conturile românilor, peste noapte: sesizările se țin lanț, banca cu cele mai multe probleme

Un caz al unei cliente care a pierdut nu mai puțin de 9300 de euro din cont, peste noapte, fără să aibă vreo explicație, a dat naștere unei serii stufoase de rapoarte ale românilor cu situații similare.

O clientă Raiffeisen Bank, prin zece tranzacții neautorizate, a pierdut 9300 de euro din cont. În prima fază, banii au fost doar blocați în cont, în perspectiva extragerii lor ulterioare. Fiica persoanei a făcut plângeri la bancă, a atras atenția responsabililor cu operațiuni suspecte, dar cu toții s-au mișcat prea lent, iar banii, într-un final, au dispărut, fără vreun punct de vedere oficial.

Ulterior, după publicarea analizei Gândul, Raiffeisen i-a returnat banii și a confirmat că femeia cu pricina a fost victima unei fraude bancare. Nu a trecut însă mult până când numeroase alte persoane s-au plâns de situații similare, dar nu au mai fost la fel de norocoase în a-și recupera banii fraudați. De fiecare dată, bani s-au evaporat fără să fie necesară vreo confirmare a tranzacției, doar au fost blocați.

Clienții Raiffeisen Bank, fără bani în cont

Un alt client Raiffeisen Bank a confirmat o situație similară cu cazul femeii din Tulcea. „Identic mi s-a întâmplat și mie. În cazul meu, a fost vorba de o sumă mult mai mică, dar principiul a fost același. Și în cazul meu, banca a refuzat să anuleze transferul – care era «pending» (în așteptare). Nici eu nu am primit nicio confirmare pe smartoken să aprob transferul”, ne-a scris clientul Raiffeisen Bank după ce a citit articolul publicat de Gândul. Bărbatul a insistat pe faptul că, în martie i-au fost blocați banii din cont în vederea unei tranzacții, iar a doua i-au fost transferați. A durat mai bine de o lună și a fost nevoit să treacă printr-o procedură foarte anevoioasă pentru a-și recupera suma pierdută.

„Și eu am pățit același lucru, anul trecut. Am avut nevoie de trei luni să îmi recuperez banii. Banca nu a vrut să îmi dea niciun răspuns, chiar dacă am scrie nenumărate adrese către ei. Am apelat la Protecția Consumatorului și la Poliție ca să îmi pot recupera banii, asta după trei luni”, a scris o altă clientă Raiffeisen Bank, ca răspuns la articolul inițial. De această dată, în mod regretabil, banii au fost recuperați după trei luni.

Probabil cea mai mare sumă dispărută din cont a fost de 25.000 de euro, de o altă clientă Raiffeisen. „Același lucru am pățit și eu, pe 9 iunie 2021, la aceeași bancă, cu 25.000 de euro. Sunt o mamă singură, cu două fete și banii reprezentau bani de casă. Băncile în România nu spun că, în cazul acțiunii hackerilor, ei nu au nicio răspundere, ceea ce nu este corect, pentru că românii depun economiile pentru că au încredere în bănci”, a scris femeia.

Cel mai recent caz raportat a fost de pe 22 iulie, anul acest. „Am pățit și eu același lucru, pe data de 22 iulie. Am sunat la Raiffeisen când încă nu erau decontate tranzacțiile, de multe ori, dar încă nu am nici o rezolvare. Am sunat și la 112, și apoi la diverse secții de poliție, până când, abia a doua zi, am reușit să depun și plângere la poliție (un proces extrem de descurajant, extrem de greoi). Nici de la poliție nu am nici o veste.

În mod normal, nu am în contul acela sume mari tocmai pentru că îl mai foloseam pentru plăti online, dar atunci aveam nevoie de ei acolo. Le-am semnalat celor de la bancă imediat ce am observat tranzacțiile (la 4-5 ore după efectuare, încă nu erau decontate)”, a scris cititoarea, în speranța obținerii unei mâini de ajutor, în absența unei poziții oficiale a băncii, la două săptămâni după eveniment. În orice caz, situația este foarte problematică, iar fenomenul este surprinzător de răspândit.