Discuție între Gigi Becali și Florinel Coman după eșecul cu Rapid. Ce i-a dezvăluit fotbalistul patronului FCSB-ului: ”Nu am cu cine”

FCSB a pierdut derby-ul cu Rapid, din etapa 15 a Superligii, scor 1-2, iar Gigi Becali și-a făcut praf unii jucători. Mai mult, patronul roș-albaștrilor a mprturisit că a avut o discuție cu Florinel Coman, iar acesta i-a dezvăluit ce se întâmplă, de fapt, cu echipa.

Ce i-a spus Florinel Coman lui Gigi Becali

După înfrângerea cu Rapid, Gigi Becali l-a sunat pe Florinel Coman,vedeta celor de la FCSB, și i-a reproșat că a fost prea egoit pe teren și a driblat prea mult. În schimb, atacantul i-a explicat ce s-a întâmplat, de fapt, în timpul meciului.

”Am vorbit cu Coman acum și i-am spus că a driblat prea mult. Mi-a zis ”Băi, nea Gigi, nu am avut soluții! Trebuia să driblez pentru că nu mi se dădeau soluții”. Noi am fost buni când jucam rapid, în pase”, a declarat Gigi Becali.

Gigi Becali a fost total nemulțumit și de Dorin Rotariu, introdus la pauza meciului cu Rapid. Acesta a recunoscut că a greșit că l-a adus la FCSB pe un salariu uriaș, 20.000 de euro pe lună. ”Am crezut că fac ceva, asta e, am dat-o în bară, am dat chix. Am crezut în el, mi-a plăcut foarte mult de el, dar degeaba”, a spus patronul roș-albaștrilor.

”A început să aibă şi harfe de șmecherie”

Nici Tavi Popescu nu a scăpat de criticile lui Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera a mărturisit că nu mai are încredere în jucătorul în vârstă de 20 de ani, pe care spera să îl vândă cu zeci de milioane de euro în străinătate,

”Aseară a fost prima oară. Îmi spune zicea şi Giovanni: ”Băi, Gigi, tu mai crezi?” Eu mai cred, că e copil şi zic că mai cred. Dar aseară a fost primul sentiment în care am zis că nu se mai face fotbalist.

Am greşit cu el. Am zis că trebuie să revenim de la 0-2, avem nevoie de driblangii ca să spargă. Şi i-a spus Meme: ”Băi, Tavi, vezi să nu iei galben că nu avem U21 în următorul meci”. Acum nu mai avem nici pe Pantea. Zici că a luat intenţionat galben, că l-a călcat pe ăla. A început să aibă şi harfe de șmecherie, să îl calc pe ăla pe picior. Mi-a zis Meme: ”Dacă îl băgăm pe ăsta şi ia galben…”, a dezvăluit Gigi Becali.

Tavi Popescu a încasat cartonașul galben în minutul 90+6, iar acesta nu va putea juca în duelul cu FC U Craiova programat duminică, 12 noiembrie, ora 21.00, pe Arena Națională.

Gigi Becali, despre fanii care au protestat împotriva lui

Gigi Becali a vorbit și despre gestul fanilor care au protestat împotriva sa înaintea meciului cu Rapid, deoarece s-au săturat ca patronul să se implice atâț de mult în viața echipei. În jur de 20 de suporteri au afișat mesajul ”Fii patron, nu antrenor”, în fața tribunei oficiale a stadionului.

„Nu stau să mă cert cu suporterii. Trebuie să aibă și ei păreri, se duc colo, colo. Să fie sănătoși. E problema lor. Patronul trebuie să dirijeze, eu nu sunt antrenor. Eu sunt antrenor? Păi nu am antrenor, de ce trebuie să iau unul?

Eu nu am fost la echipă de doi ani. Eu dacă eram antrenor, mă duceam, măcar o dată pe săptămână. Cum sunt eu antrenor? Nu s-a antrenat echipa de doi ani? Mai mult mă înțeleg cu cei din staff când facem echipa”, a adăugat patronul FCSB-ului.

FCSB se află pe primul loc în clasament, cu 31 de puncte, cu unul în plus față de CFR și cu două față de Rapid.