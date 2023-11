Gigi Becali îl distruge pe Răzvan Burleanu. „Bă, progresistule, e ceva de inegalitate aici” – VIDEO

Gigi Becali este furios după meciul Oțelul – FCSB și este convins că echipa lui este „vânată” de la cel mai înalt nivel. Omul de afaceri nu înțelege de ce roș-albaștrii vor juca doar în deplasare în grupa din Cupa României și îl atacă pe Răzvan Burleanu. Și-a adus aminte că regula cu jucătorul U21 a fost impusă tot de oficialii din Federația Română de Fotbal.

Gigi Becali este din nou furios pe oficialii din Federația Română de Fotbal, din cauza sistemului din Cupa României. FCSB face parte din grupa C și a jucat două meciuri în deplasare, la Oradea și Galați, iar următorul este programat la Craiova. Omul de afaceri a vorbit în conferința de presă de la palatul din Aleea Alexandru despre nemulțumirile sale legate de acest sistem din cupă și l-a atacat dur pe Răzvan Burleanu. Nu este ceva nou. Cu președintele Federației Române de Fotbal s-a certat de mai multe ori pe teme arbitrajelor.

„După, vin și cu regula asta din Cupa României. Sunt 6 echipe în grupă, joci cu 3, dar tu Steaua (n.r. FCSB) joci doar în deplasare. N-ai puțină minte să înțelegi ce înseamnă societatea?

Bă, progresistule, e ceva de inegalitate aici. Eu fac asta să câștig bani, să țin activitatea. Eu trebuie să intru în Cupa României, să iau bani, să mă duc în Europa. Nu, domne, tu joci 3 meciuri în deplasare, că așa vreau eu.

Eu am văzut mai multe lucruri, am țipat, am urlat… Dar spuneam că nu pot să scoată mingea din poartă. Uite că pot! Asta înseamnă! Nu înțeleg. Avem VAR! Pentru ce? E incompetență sau nu știu, poate cineva are dușmănie pe mine. Altfel nu pot să-mi explic!”, a declarat Gigi Becali.