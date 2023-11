Gigi Becali a răbufnit după FCSB- Rapid. Pe cine a dat vina pentru eșecul cu rivala din Giulești: ”Am dar chix”

FCSB a pierdut, 1-2, cu Rapid pe Arena Națională și a ajuns la trei partide consecutive fără victorie în Superliga. După înfrângerea cu rivala din Giulești, Gigi Becali și-a făcut praf echipa, dar a și recunoscut că a greșit schimbările la pauză. Ce a spus patronul FCSB-ului.

FCSB a început perfect campionatul, dar pe parcurs a început să piardă puncte. Astfel, după runda cu numărul 15 din Superliga, echipa lui Gigi Becali a întregistrat a cincea victorie din campionat, iar în ultimele cinci etape are un singur succes: 1-0 cu ultima clasată, FC Botoșani.

Roș-albaștrii au pierdut și derby-ul cu Rapid, scor 1-2, pe Arena Națională, iar Gigi Becali a luat foc. El și-a făcut praf echipa și a recunoscut că s-a implicat la schimbări și că nu a fost înspirat atunci când i-a băgat pe Tavi Popescu și Rotariu, care sunt mult mai slabi decât Compagno și Ovidiu Popescu.

”Am făcut echipa greșit. Dacă o lăsam pe aia era mai bine. Am făcut schimbări proaste. Am băgat pe Tavi Popescu și Rotariu, care sunt mult mai slabi decât Compagno și Ovidiu Popescu. Am slăbit echipa. De Ovidiu Popescu îmi place când dă pase repede, când o primește și o dă. Nu când driblează. I-a intrat în cap că e mare fotbalist. Să nu se mai creadă Maradona. A luat-o razna în mintea lui.

Patronul FCSB-ului a pus tunurile și pe Dorin Rotariu, un fotbalist adus de curând, pe un salariu uriaș, Acesta este al treilea cel mai bine plătit jucător din lotul roș-albaștrilor și încasează 240.000 de euro pe an, la egalitate cu alți doi fotbaliști aduși în această vară, Damjan Djokovic și Alexandru Băluță.

”Mai greșesesc și eu. L-am luat pe Rotariu, am crezut că fac ceva, asta e, am dat-o în bară, am dat chix. Am crezut în el, mi-a plăcut foarte mult de el, dar degeaba. Trebuie să iau neapărat un atacant acum. Și chiar și un mijlocaș.