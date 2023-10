Diagnostic crunt pentru Neymar după accidentarea din Uruguay – Brazilia. Mesajul emoționant al jucătorului. Ce i-a scris Messi

Neymar a primit un diagnostic crunt după accidentarea suferită în meciul dintre Brazilia și Uruguay, din preliminariile Cupei Mondiale din 2026. Jucătorul este extrem de afectat și a postat un mesaj emoționant pe rețelele sociale. Cât va sta pe tușă.

Cât timp va sta Neymar departe de teren

Neymar (31 de ani) a început ca titular meciul cu Uruguay, încheiat cu scorul de 2-0. În finalul primei reprize, atacantul a căzut, moment în care a părut că a fost călcat pe picior de către Ugarte, mijlocașul advers. Brazilianul nu a mai putut continua meciul și a fost scos cu targa de pe teren în minutul 45+4 și, vizibil afectat, a început să plângă.

Verdictul medicilor de Al Hilal e crunt. Neymar are uptură de ligament încrucișat anterior și ruptură de menisc și are nevoie de operație. Apoi, urmează un program lung de recuperare, astfel că brazilianul ar putea sta cel puțin 8-9 luni pe tușă sau poae chiar un an.

Este o mare lovitură atât pentru el, cât și pentru cei de la Al Hilal, cu care a semnat un contract de 150 de milioane de euro pe an. În aceste condiții, Neymar are șanse mici să participe cu naționala Braziliei la Copa America de anul viitor, care va debuta pe 20 iunie. Neymar este golgheterul all-time al reprezentativei Selecao.

🚨🇧🇷 Al Hilal announce Neymar tore his ACL and his meniscus in Brazil’s World Cup qualifier against Uruguay. Wishing speedy recovery ❤️‍🩹 pic.twitter.com/qZnG5WOyVG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 18, 2023

Mesajul lui Neymar după aflarea diagnosticului

Accidentarea din meciul cu Uruguay vine la doar câteva săptămâni de când Neymar s-a întors pe gazon după o problemă gravă la glezna dreaptă, pentru care a avut nevoie de șase luni de recuperare.

Atacantul este foarte afectat după această nouă accidentare și a transmis un mesaj pe rețelele de socializare, spunând că este cel mai greu moment din viața sa, dar că are încredere că totul va fi bine.

„Este un moment foarte trist, cel mai rău din viața mea. Știu că sunt puternic… dar de data aceasta am nevoie de sprijinul familiei și al prietenilor mei.

Nu este ușor să te accidentezi, să fii supus unei intervenții chirurgicale și apoi… să o faci din nou doar patru luni mai târziu. Am credință, așa că las totul în mâinile lui Dumnezeu. Vă mulțumesc pentru mesajele de sprijin și afecțiune”, a scris Neymar, pe contul său de Instagram.

Ce i-a transmis Leo Messi

Leo Messi a reacționat după accidentarea lui Neymar și i-a transmis un mesaj de încurajare, alături de o fotografie în care apare împreună cu brazilianul din perioada în care cei doi jucau pentru Barcelona. “Multă forță, Neymar jr”, a scris Messi.

Neymar s-a transferat la clubul saudit Al-Hilal în august, după şase sezoane petrecute la Paris SG, perioadă marcată de o serie de probleme fizice. Chiar la momentul transferului în Arabia Saudită era accidnetat, dar acest lucru nu i-a împiedicat pe șeici să-i dea un munte de bani.

La Al-Hilal, brazilianul are la dispoziție un avion privat, pentru mai multe deplasări pe an, iar în Riad locuiește într-o vilă imensă, de 22 de camere, cu tot personalul în slujba lui, plătit sută la sută de club.

Pe lângă salariu, el încasează un bonus de 80.000 de euro la fiecare victorie a lui Al-Hilal și 500.000 de euro pentru fiecare postare pe rețelele de socializare în care promovează Arabia Saudită. Astfel, venitul său total s-ar ridica la o sumă de aproximativ 300-400 de milioane de euro pentru doi ani.