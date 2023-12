Dezvăluiri dureroase despre relația secretă a lui Victor Pițurcă: ”Într-o perioadă mă jignea”

Victor Pițurcă a avut o relație extraconjugală timp de 16 ani. Fostul selecționer al României se află în centrul unor dezvăluiri făcute de Vica Blochina, cunoscută drept fosta amantă a antrenorului, cu care are și un copil. Ce a spus aceasta despre relația cu acesta.

Vica Blochina și Victor Pițurcă au fost împreună vreme de 16 ani, dansatoarea lituaniancă fiind cunoscută drept cea mai longevivă amantă din showbiz-ul românesc. Din relația celor doi a rezultat un băiat, Edan, acum în vârstă de 16 ani, pe care antrenorul l-a recunoscut după efectuarea testului ADN.

Multe informații despre relația extraconjugală pe care fostul selecționer a avut-o cu cea care a fost balerină la Melody au apărut după despărțire. În cadrul podcast-ului ei, Vica Blochina a povestit despre perioada în care era însărcinată, iar Victor Pițurcă încerca să o facă să renunțe la copil.

„Între noi nu mergea relaţia foarte bine, dar după atâţia ani de relaţie, dacă am rămas însărcinată, am zis ”Binecuvântare de la Dumnezeu”. Am crezut că relaţia acolo a dus. De câte ori ne despărţeam, ne împăcam, niciodată nu am putut să mă rup de această relaţie şi, normal, când am rămas însărcinată am zis ”Aşa a vrut Doamne-Doamne”, a povestit Vica Blochina.