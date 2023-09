Fostul antrenor al echipei naționale de fotbal a avut o relație amoroasă cu Vica Blochina, pe vremea când aceasta era o tânără dansatoare venită din Republica Moldova pentru a dansa într-un club din Mamaia. Acum s-a aflat cum a umilit-o Victor Pițurcă pe Vica Blochina după ce a lăsat-o gravidă: „Un mare laș”.

Vica Blochina îl face pe Victor Pițurcă laș, pentru că a mințit-o că o iubește, s-a folosit de corpul ei, iar când a aflt că a rămas însărcinată a dat bir cu fugiții.

De asemenea, Vica Blochina se vaită că Victor Pițurcă a fost absent din viața fiului lui nu mai puțin de 16 ani. Chiar dacă fostul antrenor al Naționalei a revenit la gânduri mai bune, fosta dansatoare nu îl crede mai breaz.

Vica Blochina a crezut că atunci când a rămas gravidă cu Victor Pițurcă a crezut că fotbalistul de atunci se va bucura, însă nu a fost deloc așa.

Pentru mine persoana cu care am stat câțiva ani de zile și zicea mereu că sunt dragostea vieții lui..îți dai seama că un bărbat nu poate ține o femeie ani de zile decât cu gesturi și vorbe frumoase, nu?”, a mai spus Vica Blochina pentru sursa citată.

De câte ori ne-am despărțit, ne împăcam după și eu așa am crezut, că a fost de la Dumnezeu. Când i-am spus, în momentul ăla toate lucrurile s-au schimbat în rău. Nu mai aveam prieteni, frate, iubit, nu mai aveam nimic.

”Mai ales, dacă erau într-o relație, indiferent de ce relație, dacă tu erai însurat și fata respectivă era iubita ta, când afli că e gravidă abia te gândești că tu ai familie deja. Eu când am zis că sunt însărcinată, na, eu am zis că e o binecuvântare de la Dumnezeu.

Vica Blochina a recunoscut că atunci când s-a cuplat cu Victor Pițurcă acesta se afla într-o relație, însă acesta o mințea că relația pe care o are nu merge deloc.

Când a aflat că sunt însărcinată, și-a dat seama că el are soție, familie. În atâția ani ei nu au fost în nicio vacanță, nu era nicio relație între ei, noi doi mergeam peste tot, nu era o relație ascunsă. Ieșeam în club, la casino, la restaurante, nu era zi din viață când nu ne-am văzut”, a mai spus Vica Blochina.

Eu aveam 19 ani, el avea 39 de ani, am aflat practic că el are familie și tot tacâmul. M-am îndrăgostit la 19 ani, el era tot, mamă, tată, frate. Multe fete de la Melody au plecat în Franța, etc, eu nu am rămas aici pentru banii lui, despre ce bani vorbim.

”Eu când am cunoscut această persoană el era într-o relație, avea o relație acasă, dar zicea că dorm separat, era într-o relație cu o creatoare de modă, apoi cu o fată din trupa mea de dans, eu nu credeam că omul e familist.

Din păcate, Vica Blochina a rememorat momentul în care i-a spus fostului fotbalist că este gravidă, iar acesta i-a spus ceva ce a umilit-o grav de tot. În plus, atunci Victor Pițurcă a recunoscut că are copii.

”Eu când i-am spus că sunt însărcinată, el nu a zis ”fă chiuretaj”, dar a spus -Eu nu am nevoie de copii, eu am deja copii. După a devenit răutăcios, că el e însurat, că are copii…

Echipa națională a plecat într-o deplasare și prima dată cu burta la gură eu i-am văzut la televizor că ei au plecat împreună, era și prima dată când eu i-am văzut pe ei doi împreună. A încercat să renunț la copil, încerca prin toate modalitățile, ba că mă iubește, venea cu frumosul, după mă jignea, după spunea că decizia e la mine.

Primele luni de zile am avut etape, am încercat cu frumosul, cu urâtul, după a făcut o pauză. Și a apărut abia când urma să nasc, cea mai grea perioadă din viața mea a fost atunci când am fost însărcinată.

Pentru mine a fost groaznic, pentru că persoana pe care am iubit-o mult nu a interesat-o nimic, brusc devenisem o povară”, mai declară Vica Blochina.