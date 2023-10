Cine este soția lui Victor Pițurcă, femeia pe care a înșelat-o cu Vica Blochina. ”E foarte echilibrată, dar așa am crescut-o”

Celebrul Victor Pițurcă, fost selecționer al Naționalei de fotbal a României, nu este străin de scandalurile mondene, mai ales după povestea de dragoste trăită cu Vica Blochina. Dar, în interviul acordat recent, fostul selecționer a vorbit despre soția sa, declarând că este ”O femeie foarte echilibrată, dar așa am crescut-o„.

Deși căsătorit, fostul selecționer Victor Pițurcă a trăit o adevărată poveste de dragoste, timp de 16 ani, cu Vica Blocina, în urma căreia venea pe lume și un copil.

Află despre: Cum a umilit-o fostul selecționer pe Vica Blochina după ce a lăsat-o gravidă

Deși fosta balerină își dorea oficializarea relației, Victor Pițurcă nu a făcut-o niciodată, așa cum spuneam, fiind deja căsătorit.

După aflarea desprte relație, și după desprățire, Vica Blochina avea să-l dea în judecată pentru pensia alimentară a fiului lor, cerându-i în instanță suma de 10.000 de euro, dar nici de această dată lucrurile nu au mers așa cum și-a dorit fosta amantă:

Eu câștigasem în instanță pensie alimentară de 10.000 de euro. După ce am fost la INML și am semnat, iar copilul s-a văzut cu tatăl lui să facă testul de paternitate…

”Am renunțat la o mare parte din pensia alimentară și am încasat foarte puțini bani de la Pițurcă. Am renunțat la 10.000 de euro.

Află și: Vica Blochina trece prin momente grele. Ce spune despre fiul lui Pițurcă: ”Am primit răzbunare”

Dar, deși cu fosta relație cu Vica Blochina în atenția opiniei publice, se apre că soția fostului selecționer nu avea să cedeze și nici să divorțeze.

Vezi și: Cum arată soția fostului selecționer, de fapt. Imagine rară cu Maria la 61 de ani

În același podcast, ”Ameritat cu Nasrin”, Pițurcă avea să recunoască că este un bărbat norocos, în raport cu soția sa și cu scandalul care a urmat după destrămarea relației cu Vica Blochina:

”Am fost foarte norocos, am avut norocul să dau de o femeie foarte echilibrată, dar așa am crescut-o și eu, am cunoscut-o de la 17 ani. Eu am fost foarte norocos, la Târgul Jiu am cunoscut-o.

Ea era încă elevă la liceu și când am plecat la Scornicești, chiar în seara când aveam cununia au venit cei de acolo după mine. Ea a terminat liceul, a luat la facultate la Craiova și s-a mutat la casa mea din Craiova.

Eu făceam naveta Craiova Scornicești. A terminat Electrotehnica, ultimul an l-a făcut la București, nu aveai voie dar au intervenit cei de la Steaua.”, povestește Victor Pițurcă.