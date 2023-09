Destinațiile de vacanță în care este cald în decembrie. Unde îți poți petrece Crăciunul la temperaturi de vară

Unele destinații de vacanță sunt ideale pentru cei cărora nu le place iarna. Turiștii care vor să meargă în concediu ca să sfideze temperaturile scăzute din țară, chiar și de Crăciun, au de unde alege.

Destinații de vacanță în care este cald în decembrie

Plajele din Sydney și Cape Town se bucură de temperaturi de până la 20 de grade Celsius, în timp ce Cancun, mereu cald, a ieșit din sezonul ploios, ceea ce face din această perioadă un moment ideal pentru a vizita capitala turistică a Mexicului.

Între timp, unele destinații se bucură de o climă caldă pe tot parcursul anului; atracțiile turistice din Oman sunt probabil încă strălucitoare în decembrie, iar capitala thailandeză Bangkok este la fel de energică ca întotdeauna.

Chiar și în Europa, anumite insule beneficiază de o vreme la care majoritatea continentului ar putea doar visa iarna, Cipru și Insulele Canare având temperaturi de până la 20 de grade Celsius – perfecte pentru a explora o mulțime de situri naturale și istorice.

Cancun, Mexic

Orașul Cancun din Peninsula Yucatan din Mexic are reputația de a fi unul dintre destinațiile preferate primăvara de către occidentali, dar este mult mai mult decât un loc pentru petrecerile de sezon.

Cu temperaturi maxime de aproximativ 30 de grade Celsius în decembrie și kilometri de nisip alb care se întâlnesc cu apele de smarald, Cancun este destinația ideală pentru a combina soarele de iarnă cu o cultură locală vibrantă.

Viața de noapte nu este greu de găsit, la fel cum nici frumusețea naturală nu este greu de găsit datorită plajelor de pe Riviera Maya, cum ar fi Playa del Carmen și Playa Delfines.

Există, de asemenea, locuri apreciate pentru scufundări pe Bariera de Corali Mesoamericană, iar turiștii pot înota cu rechinii balenă. Cei care vor să exploreze istoria zonei se pot îndrepta spre Muzeul Maya din apropiere și spre ruinele mayașe din El Rey și San Miguelito.

Există, de asemenea, o mulțime de excursii fascinante de o zi în locuri precum Merida, Tulum și Chichen Itza. Primul, capitala statului, este cunoscut pentru amestecul său de influențe spaniole și mayașe, în timp ce Chichen Itza este una dintre cele mai renumite ruine mayașe din țară. Tulum combină ruinele antice cu zone de coastă atractive și cu doline naturale de calcar cunoscute sub numele de cenotes.

Lanzarote, Insulele Canare, Spania

Insulele Canare din Spania se numără printre puținele destinații europene care rămân calde pe tot parcursul iernii. În decembrie, pe insula Lanzarote sunt înregistrate maxime medii de 22 de grade Celsius. Această insulă pitorească este presărată cu peste 300 de conuri vulcanice, formațiuni de rocă neagră de tip lunar și zone de coastă aurii.

Principala așezare de pe insulă este orașul-port Arrecife, un oraș plin de viață, dar relativ mic, mai puțin atins de turismul de masă. Acesta are o rețea fermecătoare de străzi pietonale și piețe care găzduiesc, de asemenea, unele dintre cele mai bune zone de noapte de pe insulă în zona portului său de agrement. Alte stațiuni populare includ Costa Teguise și Playa Blanca.

Parcul Național Timanfaya este principalul sit natural al insulei, cu numeroase trasee de drumeții minunate de-a lungul terenului accidentat, arid și al peisajelor vulcanice. Stâncile vulcanice din Los Hervideros și Peșterile Verzi sunt alte locuri recomandate pentru o plimbare pitorească, în timp ce Jameos del Agua, un spațiu natural care servește și ca centru pentru artă și cultură, este un peisaj asemănător unei oaze construit în jurul unei serii de peșteri și a unui tunel vulcanic.

Muscat, Oman

Capitala Omanului se află între Golful Oman și munții Hajar, iar împrejurimile sunt la fel de pitorești ca și tușele de culoare dintre clădirile albe care formează linia orizontului.

Un amestec de viață modernă și veche din Oman, Muscat este un oraș de coastă de unde turiștii pot pleca pentru a vizita locurile din apropiere, cum ar fi Sur, Nizwa și numeroasele oaze wadi.

Principalele sale cartiere includ Al Qurum (unde se află o plajă fantastică) și Old Muscat, centrul vechi care și-a păstrat farmecul istoric și atmosfera de oraș mic. Muttrah este una dintre cele mai bune zone pentru turiști, începând cu Corniche, lungă de trei kilometri, și extinzându-se până la Muttrah Souq, unul dintre cele mai vechi din lumea arabă, unde turiștii pot găsi un labirint de alei cu vânzători care vând orice, de la tămâie la bijuterii.

Printre cele mai importante obiective arhitecturale se numără impunătoarea Mare Moschee și Palatul Al Alam, cu aspect retro, iar Muzeul Național – care prezintă istoria Omanului din timpurile preistorice – se află vizavi de fosta reședință a sultanului.

Sydney, Australia

Sydney, cel mai faimos oraș din Australia, găzduiește câteva dintre cele mai cunoscute repere ale țării, cum ar fi Opera House și Podul Harbour.

Feriboturile călătoresc pe malul mării – Circular Quay spre Manly este o rută populară – și pe sub Podul Harbour, dar orașul este mai mult decât portul său și plajele precum Manly, Bronte și Balmoral, conform The Independent.

Turiștii se pot plimba prin cartiere precum Surry Hills, The Rocks, Newtown și Woolloomooloo și pot vizita varietatea de galerii – precum White Rabbit sau Art Gallery of NSW – plus alte atracții, inclusiv Royal Botanic Garden și Australian Museum.

Bangkok, Thailanda

Există mai multe motive pentru care Bangkok a fost cel mai vizitat oraș din lume de mai multe ori în ultimii ani. Este un punct de plecare pentru continuarea călătoriei spre plajele din Phuket sau spre liniștea unor insule precum Koh Lipe și Koh Samui, dar mulți dintre cei care ajung în capitala thailandeză, veșnic populară, rămân pentru a explora orașul.

Ritmul de viață agitat al orașului este cel mai bine experimentat prin excursii pe Yaowarat Road (situat în Chinatown) sau pe Khao San Road – unde strălucirea neonului este însoțită de un zumzet de activitate, inclusiv vânzători ambulanți și locuri populare de viață de noapte – sau pe piețele din districtul Chatuchak și din nordul orașului, pline de cumpărători de seară și de tarabe cu mâncare stradală.

Pentru vizitarea obiectivelor turistice, turiștii se pot îndrepta spre zona Ko Ratanakosin. Aici pot găsi principalele repere ale Bangkokului, printre care se numără Grand Palace – odinioară reședință regală – și Wat Phra Kaew, atașat, centrul spiritual al budismului thailandez. Complexul de temple Wat Pho, cu o suprafață de 20 de acri, se află la doar 10 minute de Palat.

Cape Town, Africa de Sud

În decembrie, în capitala legislativă a Africii de Sud intră începe vara, ceea ce face ca aceasta să fie una dintre cele mai bune luni pentru a o vizita. Temperaturile de peste 20 de grade Celsius fac din această perioadă un moment bun pentru a petrece timp pe plaje precum Camps Bay și Muizenburg, deși nu va fi o căldură prohibitivă pentru cei care doresc să facă drumeții pe Table Mountain sau să exploreze Grădina Botanică Națională Kirstenbosch.

Cartierul V&A Waterfront din Cape Town este aproape de majoritatea atracțiilor principale și găzduiește o serie de restaurante, baruri, piețe și muzee, cum ar fi Muzeul Zeitz de Artă Africană Contemporană.

Pentru a descoperi mai multe despre cultura locală, turiștii se pot îndrepta către Bo-Kaap, centrul istoric format din străzi pietruite care surpă pantele dealului Signal Hill. Pentru ceva mai artistic, aceștia pot merge la Woodstock, centrul creativ al orașului.

Cei mai mulți vizitatori vor dori să includă în programul lor o excursie la Robben Island. Aflată la câțiva kilometri de coastă, această insulă găzduiește închisoarea în care Nelson Mandela și-a ispășit o mare parte din sentință, iar în prezent există un muzeu care oferă tururi ghidate de foști deținuți.

Paphos, Cipru

Deși este mai puțin cald decât alte destinații mai îndepărtate, Paphos este una dintre cele mai sigure locații din Europa în care turiștii se pot bucura de temperaturi plăcute în decembrie.

Temperaturile maxime medii se vor situa în jurul valorii de 20 de grade Celsius, oferind zile plăcute pentru a sta pe malul mării sau pentru a explora ruinele antice din zonă. Plajele de aici sunt numeroase, cu nisipuri înconjurate de stânci aurii și ape turcoaz în locuri precum Aphrodite’s Rock, Coral Bay și Blue Lagoon.

În timp ce Paphos este alegere excelentă pentru o pauză de relaxare pe malul Mediteranei, unii aleg această destinație pentru a explora bogăția de situri antice. Multe dintre acestea sunt cuprinse în Parcul Arheologic Kato Pafos, care găzduiește o acropolă romană și Odeon (care încă mai găzduiește vara spectacole de muzică și teatru), precum și ruine de vile, mozaicuri și Mormântul Regilor, o necropolă care datează din secolul al IV-lea î.Hr.