Metoda prin care turiștii români se aleg cu amendă în Bulgaria. La ce trebuie să fie atenți când plătesc taxa de vinietă

Românii care traversează Bulgaria pentru a ajunge în vacanța din Grecia se confruntă cu probleme costisitoare în țara vecină. O turistă a povestit pe internet prin ce a trecut.

O turistă a povestit pe internet ce a pățit și cum s-a ales cu amendă de la poliție, pentru o greșeală a statului bulgar. Femeia a povestit pe grupul de Facebook Forum Thassos cum a primit amendă pentru că perioada de valabilitate a vinietei cumpărate de la bulgari era greșită, scrie ziare.com.

Ea spune că a primit amendă, dar a avut noroc că a păstrat bonul care dovedea că vinieta a fost cumpărată pe 11 august. Altfel, zice femeia, amenda ar fi fost mult mai mare.

„Bineînțeles că am primit amendă. Norocul nostru a fost că am putut demonstra cu bonul achitat că am cumpărat-o pe 11 august, astfel am fi luat o amendă mult mai mare.

Lângă noi au mai fost oprite și alte mașini de România cu aceeași problemă, similară. Vinieta plătită, perioada de valabilitate alta decât cea care ar fi trebuit să fie”, a povestit ea.