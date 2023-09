Desenul animat din anii ’90 care te învăța despre gravitatea schimbărilor climatice. Când începea Captain Planet, nu mai vedeai țipenie pe stradă [VIDEO]

Dacă ai copilărit în anii 1990, cu siguranță îți amintești de Captain Planet, desenul animat ieșit din tiparele obișnuite, difuzat la TVR, înainte de grupajul de știri de la ora 20:00.

De altfel, se poate spune că, atunci când începea această producție, nu mai vedeai zare de picior de copil pe stradă. Este drept că nici opțiunile nu erau prea mult, în anii 1990, însă asta nu înseamnă că cei mici ar fi ignorat serialul animat în condițiile în care ar fi avut alternativă.

Captain Planet, de la începuturile sale

Serialul Captain Planet a fost creat de Ted Turner, Robert Larkin III și Barbara Pyle, și a fost produs de Pyle, Nicholas Boxer, Andy Heyward și Robby London.

Dezvoltarea serialului a implicat contribuții din partea lui Pyle, Boxer, Heyward, London, Thom Beers, Bob Forward, Phil Harnage și Cassandra Schafhausen.

A fost produs de Turner Program Services și DIC Entertainment, și a fost difuzat pe TBS din 15 septembrie 1990 până în 5 decembrie 1992.

O continuare a serialului, intitulată The New Adventures of Captain Planet, a fost produsă de Hanna-Barbera și Turner Program Services, și s-a difuzat între 11 septembrie 1993 și 11 mai 1996. Ambele seriale sunt încă difuzate în prezent.

În februarie 2009, Mother Nature Network a început să ofere episoade și material nedifuzat din Captain Planet pe site-ul său web.

În septembrie 2010, a fost lansată Mișcarea Planetară, cu sprijinul lui Pyle, ca o modalitate pentru fanii serialului să se conecteze și să continue să integreze mesajele serialului în viețile lor, ca adevărați gardieni ai planetei.

Despre ce era vorba în acest desen animat, de fapt

Cei cinci Planetari îndeplinesc rolul unor adevărați misionari ai ecologiei, având menirea de a-i învăța pe ceilalți oameni cum să manifeste responsabilitate față de mediul înconjurător, să practice reciclarea și să evite poluarea sau distrugerea naturii.

Kwame, originar din Africa, este purtătorul Puterii Pământului, Wheeler, un roșcat din America de Nord, stăpânește Puterea Focului, Linka, o blondașă din Uniunea Sovietică, posedă Puterea Vântului, Gi, din Asia, este fata înzestrată cu Puterea Apei, iar Ma-Ti, cel mai micuț dintre ei, din America de Sud (însoțit de prietenul său maimuță), deține Puterea Inimii.

În momentul în care Planetarii se confruntă cu situații dificile, aceștia pot să-și combine puterile, folosind inelele din dotare, pentru a-l invoca pe Captain Planet, singurul capabil să gestioneze dezastrele ecologice și să salveze planeta de deversările masive de substanțe toxice.

Premiera în România a avut loc pe Televiziunea Română, cu dublaj în limba română, și ulterior, desenul animat a fost difuzat inclusiv pe Cartoon Network, în varianta în limba engleză. Mai târziu, seria fost difuzată și pe ProCinema, cu subtitrări în limba română, pentru adulții nostalgici sau noua generație de copii care, la rândul său, avea nevoie de educație ecologică.

Interesant este să desenul animat Captain Planet este destul de relevant chiar și astăzi, la mai bine de 30 de ani de la premiera sa, ba poate chiar mai relevant decât atunci, având în vedere dezastrele climatice cu care ne confruntăm, în prezent.

Cu siguranță, dacă oamenii ar fi dat mai multă importanță ecologiei, în acelel vremuri, acum situația ar fi fost cu totul alta.

Ai putea să te întrebi cât de mult a contat, de fapt, un desen animat în lupta împotriva deversărilor de deșeuri în lume. În mod absolut evident, orice efort contează, de vreme ce, dacă reușește să convingă un singur copil că natura trebuie protejată, deja acest lucru este un câștig.