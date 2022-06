INTERVIU Simona Man – despre ecologie și relația omului cu natura în 2022

Planeta are nevoie de noi, iar noi avem nevoie de ea. Practic, cât avem mai multă grijă de natură, avem grijă de noi. Despre ecologie și ceea ce ar trebui să facem, în acest sens, redacția PlayTech.ro a discutat cu Simona Man, expert în probleme de mediu, de asemenea membru al juriului de specialitate din cadrul competiției internaționale de film documentar ecologist.

„Simona Man este doctorand în Managementul Agroturismului și Turismului Rural al Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României”, din Timișoara, și deține o bogată experiență administrativă, atât în mediul privat, cât și în administrația publică centrală. A fost secretar de stat în Ministerul Agriculturii, unde a coordonat activitatea agențiilor AFIR și APIA, care dezvoltă politici în domeniul agricol, cu scopul reducerii decalajelor dintre România și statele vest europene. A ocupat funcția de Președinte al Autorității Naționale pentru Turism. În prezent este consultant pe politici agricole și de mediu și este implicată în numeroase acțiuni de protejarea mediului și de dezvoltarea mediului de afaceri în respect față de natură”, se arată pe site-ul Festivalului Internațional de Film Ecologist (EcoFest).

INTERVIU Simona Man: „Ecologia este simbioza dintre om și natură. Omul are datoria să protejeze natura”

PlayTech.ro: Ce v-a motivat să faceți parte din juriul EcoFest, în ediția de anul acesta, de la Galați?

Simona Man: Sigur că e o provocare pentru mine această participare și pentru faptul că întotdeauna m-am considerat o ecologistă convinsă; am răspuns pozitiv acestei provocări și am vrut să fiu și în mijlocul elevilor. Este foarte important cum percep ei această componentă a ecologiei, de evaluare a unui film ecologist, felul în care privesc ei spre un astfel de proiect, dar și felul în care se vor poziționa, în viitor, în tot ceea ce înseamnă ecologie.

PlayTech.ro: Luând în calcul experiența dumneavoastră în domeniu, considerați că România are vreo șansă de redresare, din punct de vedere al ecologiei și al educației?

Simona Man: Sigur că da, sunt convinsă că da. În primul rând că România nu stă foarte prost din acest punct de vedere și cred că ne-am aliniat și normelor europene, de ani de zile. Cred că facem eforturi mari ca să ne aliniem. Dacă este să ne uităm și la renumitul, faimosul… program PNRR, măsurile, în proporție de 80%, vizează mediul și ecologia – toate vor contribui activ la această îmbunătățire.

PlayTech.ro: Ce țară ar putea fi dată ca exemplu de bune practici?

Simona Man: Nu știu dacă putem să comparăm țările, pentru că fiecare țară are plusurile și minusurile ei și poate fiecare are lucruri inedite; cum este, spre exemplu, Delta Dunării, biosfera. Sunt lucruri pe care nu le putem compara cu absolut nimic. România, spre exemplu, este o țară binecuvântată de Dumnezeu, în acest sens. Avem acolo atâta faună și floră și lucruri atât de speciale cum nu are nicio altă țară din Europa.

PlayTech.ro: Și pentru că tot ați deschis subiectul, avem grijă de Delta Dunării așa cum ar trebui, în opinia dumneavoastră?

Simona Man: Sigur că da, sigur că avem grijă. Cu siguranță că trebui să fim din ce în ce mai atenți, să protejăm și plantele, și animalele, dar există multe organizații pe partea de ecologie, de mediu, iar rolul lor este de a taxa derapajele. Desigur, Statul are obligația de a răspunde acestor amendamente pe care ei le fac, din mediul privat, și să susțină astfel încât să creăm o simbioză între om și natură.

PlayTech.ro: În marile orașe există, cel puțin la nivel teoretic, pubele de colectare selectivă a gunoiului. Din nefericire, degeaba există pubele nișate, dacă mașinile firmelor de salubrizare colectează tot gunoiul laolaltă, în ciuda faptului că cetățenii poate l-au depozitat selectiv inițial. Credeți că în România se face mult zgomot pentru nimic? Cu alte cuvinte, te mânăncă, sau nu, sfinții până ajungi la Dumnezeu?

Simona Man: Sigur că nu este de dorit și mai ales că aceste proiecte sunt preponderent pe fonduri europene. Cu atât mai mult trebuie să o gestionăm cu mare reponsabilitate, pentru că sunt bani europeni care au venit pentru mașini, pubele. Trebuie să ne uităm și la educație.

Presa ar trebui să taxeze aceste derapaje și să se implice activ în aceste proiecte, pentru că multe dintre gunoaie ajung în Dunăre, nu dețin informații, dar ar fi trist să aflăm acest lucru și să fie tocmai cele care nu sunt regenerabile și care să afecteze fauna și flora.

Cum v-am zis, eram curioasă să văd cum vor reacționa tinerii. Ei sunt cruzi, sunt în formare, și sperăm să îi ampretăm din punctul acesta de vedere, din punct de vedere educațional. Pe noi, din păcate, nu a avut cine să ne formeze. Desigur, ne-am format de unii singuri. Unii au reușit, alții nu. Cred că ar trebui să se facă mult mai multă campanie și dacă ar fi una reușită, cu siguranță am reuși și mai mult să venim și să răspundem acestor cerințe europene.

O altă problemă este risipa alimentară. Aș merge foarte mult și pe acest aspect, eu fiind inginer în industria alimentară. Mă deranjează foarte mult această risipă alimentară. Cumpărăm mai mult decât consumăm. Iarăși, o problemă de educație.

Unii n-au avut în copilărie, au apărut aceste magazine pline de toate bunătățile care, probabil, și le-au dorit și cumpără acum în exces. Trebuie să fim un pic mai responsabili. Iar asta se face prin educație, campanii. Nu aruncăm doar produse, ci și bani.

Alți oameni nu au ce mânca. Noi suntem totuși privilegiați. Avem grădini, avem ce să punem pe masă; mai mult sau mai puțin, dar avem. Pe alte continente există oameni care nu au ce să mănânce și nici apă – sunt capabili să facă crime pentru apă.

PlayTech.ro: Povestiți-mi, vă rog, o întâmplare aparte, legată de ecologie, pe care ați întâmpinat-o de-a lungul timpului – din punct de vedere profesional sau, de ce nu, chiar personal?

Simona Man: Mi-aduc aminte de proiectul cu cormoranii, care atinge un subiect foarte sensibil. Să protejăm sau să nu protejăm cormoranii? Citind, în urmă cu foarte mult timp, un material am aflat că această pasăre își ia hrana chiar din apă. Din zece încercări, nouă sunt reușite, iar a zecea rănește peștele atât de mult încât îl omoară. Zece din zece lovituri sunt fatale, ca să spun așa. Cormoranii mănâncă, pe zi, până la un kilogram de pește.

Gândiți-vă că, în 1960, existau în Europa 5.000 de exemplare. Astăzi sunt 1.800.000. Vă dați seama cam despre ce dimensiune a lucrurilor vorbim? Sunt distrugători. Pentru acvacultură este o mare daună. Se pune problema între a fi ecologist și între a fi un om rațional și nu știi de care latură să fii mai apropiat.

Ne dorim ca din pescuit să asigurăm hrană, e un business. S-au închis multe ferme piscicole. Cormoranii nu vin singuri, vin în cârduri, sunt foarte agresivi, nu se mai sperie nici măcar de om și când atacă vă dați seama ce înseamnă.

Există trei tipuri de cormorani: unul mare care ajunge până la 91 de centimetri, unul mic de 46 de centimetri și unul cu moț care are vreo 76 de centimetri.

Oare nu ar trebui, totuși, să controlăm și aceste specii astfel? Nu ne dorim să omorâm păsările, dar ne dorim ca și peștii să trăiască.

PlayTech.ro: Nu este cumva vorba despre legea celui mai puternic, despre selecție naturală? Știți că, de-a lungul timpului, unele specii au apărut, altele au dispărut în acest fel.

Simona Man: Da, dar de aceea se zice că ecologia este simbioza dintre om și natură. Omul are datoria să protejeze natura, dar și să o controleze, să nu fie doar dăunătoare, și nu și benefică.

Nu trebuie să îi omorâm, dar trebuie să avem grijă cum se înmulțesc.

PlayTech.ro: Aveți încredere în noua generație? Credeți ca va reuși să fie mai responsabilă decât cele de dinainte?

Simona Man: Cred mult în noua generație. Chiar dacă par puțin superficiali, sunt mult mai informați decât am fost noi. Ei vin cu deschidere și cu bagaj de informație. Vin informații spre ei și fără a le căuta. Sunt inclinați spre voluntariat, spre protejarea naturii. Noi nu am avut acces la computer, televizor.

PlayTech.ro: Pe final, în calitate de specialist în ecologie, ce sfaturi le-ați da celor mici, dar și celor mari?

Simona Man: Să protejăm natura pentru că este mediul în care noi trăim. Cu cât este mai sănătoasă, noi mâncăm mai sănătos, aerul mai curat, cu atât vom fi noi mai longevivi. Dacă nu o protejăm, ne va prejudicia.