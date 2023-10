Desenul animat care le-a arătat copiilor români ce este pizza. Țestoasele Ninja a făcut furori după Revoluție VIDEO

Țestoasele Ninja, sau Teenage Mutant Ninja Turtles (TMNT), a reprezentat un fenomen cultural și o parte importantă a anilor ’90.

Aceste patru broaște țestoase antropomorfe au devenit simboluri ale acelei epoci și au continuat să fie iubite și să inspire generații de fani. Povestea și popularitatea lor au rămas la fel de vii și astăzi, chiar și în țara noastră, învățându-i pe copiii români ce înseamnă pizza, după Revoluție.

Țestoasele Ninja, de la începuturi

În anii ’90, TMNT surfa pe un val de popularitate, deși aventura acestor personaje a început cu mai mult de un deceniu înainte.

Kevin Eastman și Peter Laird au creat pentru prima dată TMNT în 1984 ca parte a unei benzi desenate independente.

Inițial, TMNT au reprezentat un amestec de comedie, acțiune și parodie a altor benzi desenate. Cu toate acestea, popularitatea acestor personaje a atins cote inimaginabile, chiar și când au fost aduse pe micul ecran.

În 1987, a fost lansat un serial de animație intitulat Teenage Mutant Ninja Turtles, care a fost difuzat până în 1996. Acest serial a fost motorul care a alimentat fenomenul TMNT în anii ’90.

Despre ce era vorba în Teenage Mutant Ninja Turtles

Serialul a urmat aventurile lui Leonardo, Raphael, Donatello și Michelangelo, patru frățiori țestoase care au suferit mutații genetice și au devenit luptători cu abilități ninja, conduși de mentorul lor, Șobolanul Sensei Splinter.

Serialul a fost iubit pentru umorul său, dialogurile amuzante și personajele memorabile. Leonardo era liderul disciplinat, Raphael era rebelul cu o personalitate aprigă,

Donatello era geniul tehnic, iar Michelangelo era spiritul liber al echipei. Aceste personalități distincte au făcut ca fiecare țestoasă să fie iubită de fani, fiecare având proprii lor adepți.

Franciza a generat mulți bani

Cu seria de animație, TMNT a devenit un fenomen de masă. Fanii nu se limitau doar la a viziona episoadele; ei cumpărau jucării, cărți de benzi desenate, haine, și multe altele, toate purtând sigla TMNT.

La moment dat, TMNT erau peste tot: la televizor, în magazinele de jucării, în reclame și chiar în săli de cinema.

În plus față de serialul de animație, TMNT a avut și o serie de filme de lung metraj în anii ’90. Primul film, Teenage Mutant Ninja Turtles, a fost lansat în 1990 și a fost urmat de Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Secret of the Ooze (1991) și Teenage Mutant Ninja Turtles III (1993). Aceste filme au continuat să dezvolte povestea TMNT și să adauge noi elemente la mitologia francizei.

Popularitatea TMNT a continuat și după anii ’90, cu noi serii de animație, filme și jocuri video. TMNT a devenit o marcă culturală de lungă durată, cu un loc special în inimile fanilor de toate vârstele.

În concluzie, Țestoasele Ninja, din anii ’90, au fost mai mult decât personaje de benzi desenate și animație: au fost o parte importantă a culturii pop, aducând bucurie fanilor de pe tot globul.