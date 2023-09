Cine a creat-o pe Mihaela, simpaticul personaj animat din perioada comunistă. Nell Cobar a făcut copilăria mai frumoasă multor generații de români VIDEO

Cine a copilărit în perioada comunistă își amintește, fără dar și poate, de Mihaela, simpaticul protagonist animat.

Personajul creat de caricaturistul Nell Cobar a văzut lumina zilei prima dată în anul 1968, odată cu producerea primului film din serie, intitulat Mulțumesc, Mihaela!, sub forma unui desen animat.

Povestirile eroinței erau transmise zilnic, cu zece minute înainte de ora 19:00, când începea Telejurnalul, emisiunea principală de știri a Televiziunii Române, în cadrul rubricii 1001 de seri, inițiată de către creatorul micuței Mihaela.

Mihaela, un succes fulminant încă de la început

Mihaela era o fetiță cu plete care nu putea vorbi, la fel ca și alți eroi animați. Succesul seriei de desene animate a dus la decizia studioului AnimaFilm de a angaja alți regizori, printre care se numără și Victor Antonescu, pentru a continua producția aventurilor Mihaelei.

„Pe Nell Cobar îl cunoşteam din activitatea sa la revista Urzica, unde o perioadă fusese chiar director. Primul său film de animaţie îl avea ca personaj principal pe Mitică, cunoscut din caricaturile publicate în ziarele şi revistele vremii.

La acest film de două acte am realizat peste 100 de metri de animaţie, depăşindu-mi norma de circa patru ori, dar nu toate scenele realizate de mine au fost aprobate de Cobar de la prima vizionare. Şi asta din două motive.

Primul motiv era exigenţa regizorului în respectarea personajului din punct de vedere grafic, şi al doilea, din vina mea, care, furat de animaţie, am ignorat obligativitatea respectării canoanelor de construire a eroului, denaturând desenul inadmisibil de mult. A trebuit să înghit observaţiile lui Cobar şi am corectat toată animaţia greşit desenată. Avea dreptate.



Cu timpul, fiecare dintre noi şi-a văzut de calea sa, dar după mulţi ani, când deja Cobar lansase Mihaela, drumurile noastre s-au apropiat din nou datorită unei cerinţe imperioase a «România-Film»-ului de a face tot mai multe episoade din serialul cu acest personaj, întrucât ritmul de două episoade pe an, atâtea câte putea face un regizor, nu mai era avantajos.

Aşa am ajuns să realizez patru episoade din serialul sus-amintit. Cobar, văzându-mi filmele, a avut numai cuvinte de laudă pentru calitatea lor artistică şi, cu umoru-i cunoscut, mi-a zis: Ia spune-mi, Victore, cum de nu ai mai modificat desenul?.

Tot cu acest prilej mi-a dăruit o mapă cu schițe care m-au surprins. În afară de caricaturile sale, pe care le cunoșteam, noile desene mi-au dezvăluit o altă față a marelui caricaturist.

A fost un om de o sensibilitate deosebită și de un calm inimaginabil. Chiar și atunci când își apăra punctul de vedere în Consiliul Artistic o făcea întotdeauna cu glasul coborât, dar pertinent și hotărât în același timp“, a declarat regizorul Victor Antonescu, citat de adevarul.ro.

Celebrul desen animat a ajuns chiar și în străinătate

În anul 1989, Nell Cobar a finalizat ultimul desen animat din seria cu eroina fără glas. Cu toate acestea, au apărut noi publicații care o aveau pe această în rolul principal, cum ar fi A început școala pentru Mihaela, Mihaela și al șaptelea pitic, Prietenii Mihaelei sau Mihaela are probleme.

Aceste publicații au fost editate în acea perioadă de către Institutul de Igienă și Sănătate Publică din cadrul Ministerului Sănătății și RECOOP, inclusiv în limba engleză, pentru export.

După schimbarea guvernului în decembrie 1989, a fost lansată revista lunară Mihaela – Gazetă pentru toți copiii, iar benzile desenate cu Mihaela au fost publicate în cotidianul Libertatea.

Cu toate acestea, revista Mihaela – Gazetă pentru toți copiii a încetat să mai apară imediat după decesul lui Nell Cobar, care a avut loc la data de 26 iulie 1993.

După o pauză de aproape 25 de ani, Mihaela a revenit în lumea copiilor contemporani în 2016, datorită editurii Diana din Pitești, care a publicat mai multe materiale educaționale cu această eroină.

Revenirea a fost posibilă datorită implicării regizorului Victor Antonescu, care a facilitat legătura dintre editură și Emil, fiul lui Nell Cobar, care emigrase în California la sfârșitul anilor 1970.

Victor Antonescu a susținut această inițiativă, subliniind că, deși televiziunile preferă să difuzeze desene animate străine, care adesea nu se ridică la nivelul producțiilor autohtone din punct de vedere calitativ, Mihaela a rămas un personaj iubit de către copiii români.