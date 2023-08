Dead by Daylight: Alien este jocul horror perfect: când îl poți juca

Îl prezintă pe Xenomorf ca un ucigaș și pe Ellen Ripley ca o supraviețuitoare.

Dead by Daylight are un nou Killer în oraș și este unul pe care toți fanii de horror îl cunosc (și probabil se tem): Xenomorph. Behavior Interactive a lansat toate detaliile noii sale colaborări cu Alien, în urma unui teaser care a oferit o privire asupra noii Nostromo Wreckage Map. Anunțul a confirmat nu numai rolul lui Xenomorph ca cel mai recent Killer al lui Dead by Daylight, ci și introducerea lui Ellen Ripley ca supraviețuitor.

Dead by Daylight: Alien se lansează pe 29 august

Așadar, această ediție introduce șapte stații de control, o nouă funcție de hartă care le permite Supraviețuitorilor să obțină o Remote Flame Turret, pe care o pot folosi pentru a eșalona Xenomorph. De asemenea, poate opri puterea unică a Xenomorphului, cunoscută sub numele de Modul Runner, care îi permite să meargă pe patru picioare și micșorează Raza Terorii. De asemenea, stațiile de control se află deasupra tunelurilor prin care Xenomorful poate intra și ieși.

„Crearea sistemului de tunel al lui Xenomorph a fost foarte dificilă, deoarece nu am creat niciodată un subnivel care să poată fi accesibil doar Ucigașului. Această nouă mecanică îi oferă mobilitate la nivelul hărții și cu siguranță amplifică factorul de sperietură – care se simte foarte conectat la personajul original”, a spus Janick Neveu, Game Designer la Dead by Daylight, într-o declarație.

Astfel, nu trebuie să așteptați foarte mult pentru a vă rătăci prin Epava Nostromo cu teamă totală (un joc perfect de noapte, nu-i așa?), deoarece Dead by Daylight: Alien va fi disponibil pe platforme începând cu 29 august. Nerăbdători? Puteți descărca deja versiunea de testare publică a jocului și o puteți încerca mai devreme.

