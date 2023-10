De ce nu vor putea să ne limiteze plățile cash: adevărul despre banii românilor, ce-i în mână nu-i minciună

De când guvernanții noștri au venit cu ideea de a aplica o limitare a sumelor ce se pot achita cash de către persoanele fizice și juridice, societatea parcă a luat foc.

Acesta a ajuns să reprezinte un punct principal de interes pe agenda publică a ultimelor zile, iar subiectul pare a fi departe de a se epuiza.

Dacă se limitează plățile cash, se va da și se va lua mai greu mită

Amintim că, potrivit explicațiilor oficialilor guvernamentali, ar fi vorba despre o limitare de maximum 5.000 de lei a plăților cash efectuate de persoanele fizice. S-ar realiza un control mai bun asupra circulației banilor, iar fenomene precum evaziunea fiscală ar fi mai simplu de combătut, la fel și dările și luările de mită, cred oficialii noștri care susțin această inițiativă.

„Nu aveţi bani cash? Cu adevărat, nu am sacoul ăla făcător de bani, dar prin maşină am bani, ca să nu se mai întâmple… Cineva a interzis banii cash? Este vorba ca într-un singur loc să nu poţi cheltui mai mult de 5.000 de lei ca persoană fizică. Presupun că e o măsură de combatere a evaziunii, discutată nu de liderii politici, că nu suntem experţi în combaterea evaziunii fiscale. E o măsură. Am înţeles că nu mai exista la registrul de casă plafon de casă. Şi s-a luat o măsură, să fie până în 50.000 de lei. Presupun că au avut discuţii cu antreprenorii”, a explicat premierul Marcel Ciolacu.

De ce nu vor putea să limiteze plățile cash, de fapt

De fapt, această idee, deși ar putea să ne ajute în combaterea evaziunii fiscale și a economiei subterane în general, s-ar putea dovedi a fi foarte dificil sau poate chiar imposibil de pus în practică.

Pentru ca o astfel de măsură să fie valabilă, ar trebui să avem cu toții carduri bancare, pe care să le folosim pentru tranzacțiile ce depășesc pragurile stabilite de autorități.

Realitatea este că mulți români încă nu au card bancar, în aceeași situație fiind și multe societăți comerciale.

Practic, oricât ți s-ar părea de greu de crezut, 40% din populație nu deține un card bancar.

În era în care pentru mulți plățile se desfășoară cu mijloace moderne, cu telefonul, avem români ce-și primesc salariile cash și care n-au folosit în viața lor un ATM, un POS sau un card bancar în general.

În aceste condiții, măsura pare a fi un ideal care sună bine, dar care, cel puțin în condițiile de față, e greu de crezut că poate da rezultatele scontate.

