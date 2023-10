Ce se întâmplă cu banii cash în România, cum dispare numerarul din buzunare. ”Sunt măsuri fiscale venite de la experți”

În ultimele câteva săptămâni, mai multe măsuri agresive din partea autorităților au încercat să lovească abilitatea românilor de a face prea multe plăți în numerar, cu bani cash. Sub pretextul prevenirii evaziunii fiscale, s-au impus niște limite care, în numeroase circumstanțe, sunt cel puțin exagerate, dacă nu absurde.

A început să se vehiculeze din ce în ce mai mult scenariul dispariției banilor cash din România în ultima perioadă. Totul a plecat de la o serie de declarații cu privire la limitarea plăților în numerar pentru persoanele fizice. Deși principalul argument din spatele schimbărilor fiscale a fost prevenirea sau descurajarea evaziunii fiscale, este foarte ușor să confunzi acest efort legislativ cu interzicerea folosirii banilor cash. Nu ajută nici faptul că premierul insistă că măsura nu a venit de la el, ci de la experți.

Într-o conferință de presă susținută în această săptămână, premierul Marcel Ciolacu a ținut să menționeze că limitarea plăților cu cash în România nu a fost nici pe departe o inițiativă personală. În schimb, aceasta este rezultatul consultărilor cu experți din domeniul fiscal. De asemenea, deși pare o nenorocire, nu are ca scop interzicerea numerarului, ci reglementarea plăților, pentru a combate evaziunea fiscală.

„Dacă dumneavoastră credeţi că eu, prim-ministrul Marcel Ciolacu, chiar le cunosc pe toate… Şi premierul Marcel Ciolacu stătea noaptea şi dormea şi a visat el că e bine să fie cheltuieli până în 5.000 de lei pe un produs sau într-un singur loc… Sunt măsuri fiscale venite de la experţi, cred că nici de la ministru, de la experţii din Ministerul de Finanţe. Cu cine să negocieze? Ce să negociem?”, astfel s-a distanțat șeful PSD de reproșurile venite din parte populației la adresa noilor restricții.

O altă scuză a șefului Guvernului a fost că această măsură a fost supusă dezbaterii publice înainte să fie adoptată. Indiferent ce s-a întâmplat însă până acum, un lucru este sigur, o persoană fizică nu va mai putea să cheltuiască mai mult de 5.000 de lei cash într-un magazin din România.

„Nu aveţi bani cash? Cu adevărat, nu am sacoul ăla făcător de bani, dar prin maşină am bani, ca să nu se mai întâmple… Cineva a interzis banii cash? Este vorba ca într-un singur loc să nu poţi cheltui mai mult de 5.000 de lei ca persoană fizică. Presupun că e o măsură de combatere a evaziunii, discutată nu de liderii politici, că nu suntem experţi în combaterea evaziunii fiscale. E o măsură. Am înţeles că nu mai exista la registrul de casă plafon de casă. Şi s-a luat o măsură, să fie până în 50.000 de lei. Presupun că au avut discuţii cu antreprenorii”, a explicat Ciolacu.