De ce nu s-a mai dat nicio bombă nucleară din 1945? Răspunsul: pentru că le-a fost frică de Chuck Norris. Viața actorului care, în România, este un fluviu de bancuri

În România, actorul Chuck Norris, în vârstă de 83 de ani, este un izvor nesecat de bancuri și glume devenite virale. Dar știi cine este cu adevărat Chuck Norris?

Carlos Ray „Chuck” Norris (născut pe 10 martie 1940) este un artist și actor marțial american. El are centura neagră în Tang Soo Do, jiu jitsu brazilian și judo. După ce a servit în Forțele Aeriene ale Statelor Unite, Norris a câștigat multe campionate de arte marțiale și. mai târziu. și-a fondat propria disciplină Chun Kuk Do.

La scurt timp, la Hollywood, Norris a antrenat vedete în arte marțiale. Norris a apărut într-un rol minor în filmul de spionaj The Wrecking Crew (1969). Prietenul și colegul artist marțial Bruce Lee l-a invitat să joace unul dintre principalii răufăcători din Way of the Dragon (1972). În timp ce Norris a continuat să joace, prietenul și studentul Steve McQueen i-a sugerat să ia asta în serios. Norris a luat rolul principal în filmul de acțiune Breaker! Breaker! (1977), care a avut succes. Cel de-al doilea său rol, Good Guys Wear Black (1978) a devenit un real succes, iar în curând a devenit un star popular de filme de acțiune.

Chuck Norris a continuat să joace într-o serie de filme de acțiune și arte marțiale, realizate independent, cu A Force of One (1979), The Octagon (1980) și An Eye for an Eye (1981). Acest lucru a făcut din el o celebritate internațională. A continuat să facă filme de studio precum Silent Rage (1982) cu Columbia, Forced Vengeance (1982) cu MGM și Lone Wolf McQuade (1983) cu Orion. Acest lucru a determinat Cannon Films să semneze cu Norris într-un contract cu mai multe filme, începând cu Missing in Action (1984), care s-a dovedit a fi un mare succes și a lansat o trilogie.

Chuck Norris a avut o carieră impresionantă. Cu toate astea, la noi e cunoscut cel mai bine datorită bancurilor

Norris a început să lucreze aproape exclusiv la filme de acțiune de mare profil cu Cannon, devenind vedeta lor principală în anii 1980. Filmele cu Cannon au inclus Invasion U.S.A (1985), The Delta Force (1986), Firewalker (1986), etc. În afară de filmele Cannon, Norris a făcut Code of Silence (1985), care a fost primit drept unul dintre cele mai bune filme ale sale. În anii 1990, a jucat rolul principal în serialul de televiziune CBS Walker, Texas Ranger din 1993 până în 2001. Până în 2006, Norris a continuat să joace roluri principale în filme de acțiune, inclusiv Delta Force 2 (1990), The Hitman (1991), Sidekicks (1992), Forest Warrior (1996), The President’s Man (2000) și continuarea sa (2002). Norris și-a făcut ultima apariție în film până în prezent în The Expendables 2 (2012) al lui Sylvester Stallone.

De-a lungul carierei sale cinematografice și TV, Chuck Norris s-a remarcat și ca scriitor, a scris cărți despre arte marțiale, exerciții fizice, filozofie, politică, creștinism, ficțiune occidentală și biografie. A fost de două ori autor de bestseller-uri New York Times, mai întâi cu cartea sa despre filosofia sa personală a forței pozitive și psihologia auto-îmbunătățirii bazată pe anecdote personale, numită The Secret of Inner Strength: My Story (1988).

Cel de-al doilea best seller din New York Times, Black Belt Patriotism: How to Reawaken America (2008), a fost despre critica sa asupra problemelor actuale din SUA. Norris a apărut, de asemenea, în mai multe reclame la mai multe produse, în special fiind unul dintre principalii purtători de cuvânt ai inforeclamelor Total Gym.

În 2005, Norris și-a găsit o nouă faimă pe internet, când faptele lui Chuck Norris au devenit glume virale pe internet care arată fapte umoristice, fictive și adesea absurde de forță și rezistență. Deși Norris însuși nu a produs „faptele”, el a fost angajat să susțină multe produse care au încorporat faptele Chuck Norris în diverse reclame. Fenomenul a dus la șase cărți (două dintre ele cele mai vândute New York Times), două jocuri video și mai multe apariții în talk-show-uri, cum ar fi Late Night with Conan O’Brien, unde a cititglumele.

În România, este recunoscut pentru glumele pe seama lui. Unele dintre cele mai bune bancuri la adresa lui Chuck Norris sunt: