Chuck Norris, momente dramatice. Prin ce clipe dureroase trece marele actor

Este unul dintre cei mai cunoscuţi actori din întreaga lumea, însă problemele nu l-au ocolit. Chuck Norris a trecut prin multe momente dramatice. Deşi prea puţini stiu asta, povestea vieţii sale este una plină de probleme şi tragedii.

Chuck Norris, actorul celebru în întreaga lume versus tipul introvertit din viaţa reală

Dacă pe micul ecran era un luptător pentru dreptate şi un tip extrovertit, în viaţa reală Chuck Norris s-a luptat cu un destin greu de imaginat. Încă din copilărie, Carlos Ray Norris este abandonat de tată şi nevoit să aibă grijă de fraţii săi. Şcoala nu îi este prietenă deloc, aşa că, după ce mama se recăsătoreşte cu un alcoolic, decide să plece de acasă. Posibilităţile sunt restrânse, aşa că intră în Forţele Aeriene Americane şi este trimis în Coreea de Sud pentru a-şi duce la final stagiul militar. Aici, se îndrăgosteşte de artele marţiale iremediabil.

Destinul său ia, însă, o turnură neaşteptată: îşi convinge fratele mai mic să se înroleze în armată, care este apoi trimis să lupte în Vietnam. Moare pe câmpul de luptă, câteva luni mai târziu, lucru ce îl dărâmă pe Chuck, care recunoaşte, ani mai târziu, că acesta reprezintă unul dintre cele mai grele momente din viaţa sa.

Cum ia naştere Chun Kuk Do, propriul stil de arte marţiale

Pierderea suferită îl face să părăsească viaţa de militar şi începe să lucreze într-o fabrică de avioane pe un salariu de nimic. Aşa începe viaţa sa de karatist! Tânărul Chuk dă lecţii de karate în curtea mamei sale şi, în timp, îşi crează propriul său stil: Chun Kuk Do, un amestec interesant de arte marţiale coreene, karate şi fitness. Îşi dă seama imediat că poate câştiga bani frumoşi din competiţii, aşa că se pune pe treabă. I-a ieşit de minune pentru că între anii 1968 şi 1974 este unul dintre cei mai faimoşi concurenţi din întreaga lume.

În 1969, îşi face debutul la Hollywood cu rolul secundar din filmul The Wrecking Crew. Filmul care îi aduce celebritatea este Way of the Dragon, în care joacă alături de Bruce Lee, iar de aici, începe nebunia “Chuck Norris pe care o ştim cu toţii!

Viaţă personală, presărată cu momente dramatice

Succesul fulminant din cariera de actor şi karatist nu îi aduc, însă, şi liniştea în viaţa personală. La 18 ani, Carlos Ray se căsătoreşte cu Dianne Holechek, cea pe care o numeşte iubirea vieţii sale. Rămân căsătoriţi timp de 30 de ani, dar în 1989 cei doi decid să divorţeze.

“A fost o perioadă foarte grea. Plecarea sa din viaţa mea a fost o pierdere imensă. A trebuit să învăţ să trăiesc cu acest mare gol în suflet. Nu credeam că o să pot iubi vreodată altă femeie”, spunea, în urmă cu ceva ani, celebrul actor.

Nouă ani mai târziu, în 1998, Chuck o întâlneşte pe Gena O’Kelley într-un restaurant japonez. Este dragoste la prima vedere, aşa că decid, după doar câteva luni de relaţie, să se căsătorească. În 2001, devin părinţi de gemeni, aşa că actorul ia o decizie importantă: renunţă la producţia “Walker, poliţist texan” pentru a se dedica exclusiv familiei sale.

În 2013, iubitul actor este din nou greu încercat de destin. Gena începe să se simtă din ce în ce mai rău, aşa că este trimisă de o echipă de medici să facă nişte investigaţii amănunţite. Printre ele şi un RMN, dar substanţa de contrast o aduce în pragul morţii. După şase luni de Terapie Intensivă şi sub atenta îngrijire a lui Chuck, aceasta începe să îşi revină, iar cei doi se bucură acum de cei nouă nepoţi pe care îi au.

În vârstă de 80 de ani, Chuck Norris trăieşte, alături de familie, într-o vilă de lux din Northwest Hills, Dallas.