Chuck Norris împlinește astăzi 77 de ani, iar glumele cu el redevin, ca întotdeauna, de actualitate, cu toate că avem și alte lucruri de admirat.

Dacă vrei să te uiți la un film clasic ”cu bătaie”, nu sunt mulți actori la care să te raportezi dacă ai de gând să vezi ceva de calitate. Filmele cu Norris sunt unele dintre cele mai bune la acest capitol, chiar dacă nu sunt neapărat filme de box office. Poți începe cu Drumul Dragonului, primul film în care apare Chuck Norris, alături de Bruce Lee. Nu-mi amintesc de alte filme în care Norris ia bătaie, dar vorbim totuși de Bruce Lee de partea cealaltă a ”ringului”.

De-a lungul carierei, Norris a apărut în 24 de filme, dar este binecunoscut și pentru rolul din serialul Walker: Polițist Texan, pe care l-am prins și noi la televizor acum ceva vreme.

Rețeta filmelor cu Norris e destul de simplă, ai de-a face cu un bărbat tare pe pumn, care are grijă de adversarii lui folosind tehnici de arte marțiale. Bătaia e ruptă din filme, dar are rădăcini în realitate, având în vedere că Chuck Norris are centura neagră cu 10 dani în stilul Chun Kuk Do, centura neagră cu 9 dani în stilul Tang Soo Do și centura neagră cu 8 dani în stilul Taekwondo, printre altele.

Popularitatea actorului a recrescut începând cu 2005, de când un meme cunoscut ca ”Chuck Norris facts” a apărut pe internet. De-a lungul anilor, s-au adunat o mulțime de glume cu și despre actor, iar el însuși a răspuns acestora. Maestrul de arte marțiale nu se simte ofensat de glume și unele chiar i se par amuzante. Gluma preferată a actorului este ”atunci când s-a încercat adăugarea lui Chuck Norris pe Muntele Rushmore, s-a descoperit că granitul nu este suficient de rezistent pentru a-i sculpta barba”.

Mai toate glumele despre Chuck Norris pot fi găsite aici, însă mi-am permis să aleg și câteva dintre acestea: