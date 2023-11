Dacia, o forță de neoprit în Europa. Victoria surprinzătoare a gigantului de la Mioveni se simte la vânzări

Luna octombrie 2023 a fost una foarte bună pentru piața auto de pe bătrânul continent. Înmatriculările de autoturisme noi au explodat față de aceeași perioadă a anului trecut, iar oficialii Dacia au multe motive de bucurie.

Aproximativ 855.485 de mașini noi s-au înmatriculat în octombrie 2023 la nivelu întregii Europe. Comparativ cu octombrie 2022, vorbim de o creștere de 14,6%. Dacă tragem linie după primele 10 luni, inventarul arată foarte bin, ajungând la 8.795.017 unități comercializate și marcând o creștere de 16,7%. Cele mai mari creșteri față de realitatea din piață de acum un an s-au înregistrat în Italia +20,4%, Spania +18,5%, Franța +16,5% și Germania +13,5%.

Partea de mașini electrice și hibride își ia avânt în Europa, iar Dacia are de câștigat

La nivelul Uniunii Europene, din ianuarie până în octombrie, nu mai puțin de 1.233.913 autoturisme noi înmatriculate au fost full-electric. Cu propulsie hibridă, numărul lor a fost aproape dublu, 2.912.888. În cazul în care ai o curiozitate față de piața din România, la noi volumul de autoturisme noi ne-a plasat pe poziția a 14-a la nivel european, marcând o creștere anuală de 15,4% până la 122.104 unități, dintre care 12.886 electrice și 36.703 hibride.

La capitolul constructori defalcați pe branduri, nu modele, Volkswagen se plasează pe prima poziția cu 2.769 de unități, în creștere anuală de 21,7%. Stelantis este pe doi cu 1.831.653 în creștere cu 6% și Renault este pe trei cu 1.028.869, în creștere față de aceeași perioadă din 2022 de 21%.

Din performanța grupului Renault, Dacia reprezintă 464.902 unități și un plus anual de 21,2%. Și Ford are motive de bucurie, celălalt constructor activ pe piața din România, cu 481.215 unități și un plus de 3,9%.

Piața auto din România, diferită de cea europeană

În ceea ce privește brandurile care fac valuri în România, deși Volkswagen a fost timp de mulți ani clasificată ca mașina românului, respectivul titlu se referea la modele second hand. Pe partea de autovehicule noi, Dacia face legea la noi. Indiferent dacă te uiți la Sandero, Duster, Logan sau Spring, acestea par să fie primele opțiuni pentru majoritatea românilor și se simte la vânzări. Sandero este lider de piață deja de mulți ani, dar Spring a început să facă valuri la scurt timp după lansare, deși este o mașină produs exclusiv în China, doar brandingul este autohton.