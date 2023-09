Cum și-a relansat Dorinel Munteanu cariera de antrenor. Dezvăluirea lui Dumitru Dragomir: ”A avut o perioadă când a băut”

Dorine Munteanu a revenit pe prima scenă a fotbalului românesc cu Oțelul Galați, iar în Superligă a pierdut un singur meci. Dumitru Dragomir a dezvăluit care este secretul antrenorului. În trecut, ”Munti” s-a confruntat cu problemele cu alcoolul.

Dorinel Munteanu a făcut parte din ”Generația de Aur”, cea care a realizat marea perfomanță de a se califica în sferturile de finală de la Campionatul Mondial din SUA 1994. În cariera de antrenor, el le-a pregătit pe CFR Cluj, FC Argeș, FC Vaslui, Steaua și U Cluj, iar acum este pa banca Oțelului, cu care a promovat în prima Ligă.

Dumitru Dragomir a dezvăluit care este motivul pentru care Dorinel Munteanu este într-o formă atât de bună. Antrenoruol a traversat o perioadă mai grea și s-a refugiat în alcool, dar ”Corleone” spune că, în prezent, ”Munti” nu se mai atinge de băutură.

În 2018, Dorinel Munteanu vorbea pentru prima dată despre problemele cu alcoolul. Trecuse prin divorțul de Simona, soția sa, și se refugiase în băutură. El povestea că totul a început prin 2014, când au apărut primele semne că mariajul său se încheie, după 27 de ani.

”Niciun divorț nu este ușor. M-a afectat foarte mult. Așa am ajuns să cad în patima băuturii. Toți îmi spuneau că trebuie să mă opresc, chiar și fiica mea, dar parcă nu auzeam pe nimeni. Problema era la mine, eu trebuia să înțeleg că eram la marginea prăpastiei şi doar singur puteam să mă opresc”.

Timp de trei ani, am fost pe marginea prăpastiei, dar am reuşit să mă opresc la timp şi în câteva luni am scăpat de acest obicei. Acum sunt gata să revin în fotbal”, spunea Dorinel Munteanu în 2018.