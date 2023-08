Putea să-i rupă piciorul. Faza care a iscat un scandal imens la Oțelul – Voluntari. Mihai Stoica: ”Cum se poate așa ceva?”

Brigada condusă de Horațiu Feșnic a luat o decizie scandaloasă în minutul 71 al meciului dintre Oțelul și FC Voluntari, la scorul de 2-0. Un jucător de 17 ani al gălățenilor a fost călcat violent pe picior de un adversar. Mihai Stoica s-a arătat oripilat de fază.

Oțelul Galați a ratat prima victorie din Superligă, deși la pauză conducea cu scorul de 2-0. Echipa lui Dorinel Munteanu a fost egalată în decurs de trei minute de FC Voluntari. Golurile au fost marcate de Cisotti, din penalty, și Al. Pop, în timp ce pentru ilfoveni au punctat Dumitrer și Niță.

Dar partida a fost marcată de o fază scandaloasă petrecută în minutul 71. Matei Tănasă (17 ani), mijlocașul împrumutat de Oțelul de la FCSB, a căzut în careu după un duel cu argentinianul Cristian Paz. Apoi jucătorul Voluntariului și-a călcat în mod intenționat adversarul pe gleznă.

Arbitrul central Horațiu Feșnic nu a luat nicio decizie. deși se afla aproape de fază. Nu a fost nici măcar cartonaș galben pentru Cristian Paz, Nici oficialul din camera VAR nu a considerat că e necesar să îl atenționeze pe „central”.

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a comentat faza și s-a arătta scandalizat de faptul că arbitrul nu a luat nicio măsură în această fază și că nici cei din camera nu au reacționat.

Dorinel Munteanu, tehnicianul de la Oțelul Galați, a criticat arbitrajul, dar a fost extrem de supărat și pe jucătorii săi. ”Nu poate fi un antrenor mai supărat ca mine”, a spus acesta la finalul meciului.

”Munti” a fost deranjat și de reacția galeriei, care nu a vrut să aplaude jucătorii la finalul meciului.

”Nu înțeleg de ce suporterii ne-au respins, e ceva ce nu am mai întâlnit. Am văzut că au refuzat să aplaude echipa, când ne-am dus să îi salutăm. Am făcut un meci bun, dar rezultatul e nefavorabil. Mai sunt foarte multe meciuri.

Jocul nostru a plăcut multor oameni, trebuie să vină și victoria. Poate trebuie să marcăm 3 goluri ca să câștigăm”, a mai spus Dorinel Munteanu.