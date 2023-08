”Chiricheș e ros de rugină. Coman, pleașcă în gura porții”. Dumitru Dragomir desființează vedetele FCSB-ului

FCSB a pierdut primul meci din campionat, în etapa a șaptea, cu UTA, scor 1-2. Partida de la Arad a fost un dezastru pentru roș-albaștrii, care au terminat meciul cu doi jucători eliminați, în timp ce Vlad Chiricheș a ieșit accidentat. După acest eșec, Dumitru Dragomir a desființat două dintre vedetele vicecampioanei. Ce a spus despre acestea.

”Nervii lui nu țin la tăvăleală”

FCSB a înregistrat primul eșec în Superligă, fiind învinsă de UTA, una dintre cele mai slabe echipe din campionat. Vicecampioana a pierdut și trei jucători importanți înaintea derby-ului cu Universitatea Craiova, din următoarea etapă. Florinel Coman și Alexandru Pantea au fost eliminați, în timp ce Vlad Chiricheș s-a accidentat.

Dumitru Dragomir a desființat cele două vedete ale FCSB-ului, Florinel Coman și Vlad Chiricheș, și e convins că echipa nu va avea probleme cu Universitatea Craiova din cauza absenșei acestora. Cei doi ai cele mai mari salarii din prima ligă.

„Nu e nicio pierdere. Poate Pantea să fie pierdere. Joacă în stânga Octavian Popescu și veți vedea că o să joace bine. Coman a dat golul și atât a făcut. A dat un gol, pleașcă în gura porții, s-a întâlnit cu mingea, în rest… Nu știu ori nu e înțeles de jucători, ori nu îl înțeleg coechipierii. E ceva. Se pierde în propria valoare. Are un pic de valoare pe care nu poate să o exteriorizeze. Ori nu are moral de competiție mare, ori nervii lui nu țin la tăvăleală. E problemă psihică, nu fizică. Stă bine cu pregătirea”, a declarat Dumitru Dragomir pentru Fanatik.

Ce a spus Dumitru Dragmir despre Vlad Chiricheș

Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal l-a criticat și pe Vlad Chiricheș, care a ieșit accidentat în meciul cu UTA, în minutul 74. Fundașul a fost repatriat în această vară de FCSB de la Cremonese și are un salariu de 400.000 de euro pe an, plus bonusuri de performanță. Inițial a cerut 500.000 de euro pe an pentru a semna cu FCSB, dar Gigi Becali l-a convins să accepte cu 100.000 de euro mai puțin.

”Până nu-l scoate pe Chiricheș de la fund, o să piardă la meciuri… Ori îl împing un pic în față și atunci e altceva. Numai accidentat e de vreo cinci ani. Eu l-am ajutat să ia buni pe el, l-am lăudat când trebuie. Probleme e că acum e ros de rugină”, a adăugat ”Corleone”.

FCSB este în pericol să piardă fotoliul de lider. Echipa lui Gigi Becali are 15 puncte, cu unul mai puțin decât viitoarea adversara, Universitatea Craiova. Derby-ul de pe Ghencea e programat sâmbătă, 2 septembrie de la ora 21:45.