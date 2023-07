Dumitru Dragomir a dezvăluit cine sunt milionarii care ar putea intra în fotbal: ”Cei mai tari sunt aceștia”

Dumitru Dragomir a vorbit despre milionarii din România care ar putea să investească în fotbal. Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal a dezvăluit că sunt vreo 50 de oameni de afaceri care au peste 200 de milioane de euro în conturi. Cine sunt aceștia.

Milionarii din România nu se înghesuie să investească în fotbal, deși Dumitru Dragomir spune că sunt vreo 50 de oameni de afaceri care au averi de peste 200 de milioane de euro în conturi. Singurele excepții în rândul oamenilor cu bani care au intrat în fotbal sunt Gigi Becali și Dan Șucu.

Dumitru Dragomir a dezvăluit care sunt milionarii din România care au avut sau au legătură cu fotbalul românesc, în timp ce alții ar putea deveni investitori în viitor. Acesta i-a menționat pe Gigi Becali și Mihai Rotaru, dar și pe frații Dragoș și Adrian Pavăl.

Dumitru Dragomir i-a menționat printre bogații României și pe fostul primar al Capitalei, Adriean Videanu, dar și pe fostul patron de la Farul Constanța, cel care i-a finanțat pe ”marinari” timp de nouă ani, între 2000 şi 2009.

”Şi Videanu are avere mare de tot. Are din marmură, pământuri. Mă îndoiesc că are miliardul, dar are bani mulţi. Mai e unul la Constanţa, proprietar de nave. Bosânceanu, fost patron la Farul, care are mai mult de un miliard. Mai sunt vreo 6-7-8 puternici. Să ştiţi că şi Copos este puternic. Are 200-300 de milioane de euro. Mai este şi Badea, care are o jumătate de miliard. Este Puiu Popoviciu”, a mai dezvăluit Mitică Dragomir.