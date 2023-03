Cum să-ți protejezi banii de inflație și devalorizare: îi bagi în depozite bancare sau în titluri de stat?

În perioadele de criză inflaționista, oamenii trebuie să fie conștienți de faptul că economiile li se devalorizează destul de puternic. Din acest motiv, e important să știe cum să procedeze, în așa manieră încât să-și protejeze banii.

Dacă ne confruntăm cu o inflație puternică, așa cum se întâmplă în prezent, trebuie să nu ne ținem banii la saltea, așa cum se spune, ci să alegem să-i plasăm în instrumente financiare cu randamente sau profituri peste rata inflației sau măcar cât să fie acoperită inflația, astfel încât valoarea reală a economiilor să nu se piardă.

Puțini români sunt însă conștienți de aceste aspecte, motiv pentru care mulți oameni își țin banii în casă, în loc să-i depoziteze sau investească. Din fericire, sunt și cetățeni care și-au dat seama de această greșeală și aleg fie să meargă la o bancă pentru a-și depune banii, fie să investească în titlurile de stat. Care să fie oare alegerea cea mai inspirată?

Titluri de stat sau depozite bancare? Ce e mai bine pentru banii tăi, anul acesta?

Atât pentru titlurile de stat, cât și pentru depozitele oferite de bănci, deponenții și, după caz, investitorii, beneficiază după cum am precizat anterior de o anumită dobândă. Ca să-ți dai seama dacă dobânda te avantajează, trebuie să iei în calcul nivelul inflației, de-abia apoi să decizi unde-ți plasezi economiile, concret.

Să luăm în calcul o depunere în valoare de 500 de lei și posibilele câștiguri sau pierderi pentru ambele situații.

„Băncile oferă dobânzi măricele, dar la o sumă de 500 lei plasată pe un an, DAE este negativ. Adică în final vei scoate mai puțini bani decât ai băgat (…) Fidelis are o tranșă specială pentru donatorii de sânge în care la 500 lei este o dobândă de 7,7%. Așadar, la scadență vei avea în plus 38,5 lei”, conform unei analize Hotnews.ro, care are în vedere previziunile inflaționiste ale BNR care indică o inflație de 4,7% (+/- 2,4 puncte procentuale), pentru finele lui martie 2024.