Împrumuți statul român și ai dobânzi mai mari decât la bănci: se întâmplă din 3 ianuarie, noile titluri de stat Tezaur

Autoritățile române continuă în 2023 programul titlurilor de stat Tezaur cu dobânzi generoase la lei pe perioade de 1, 2 și 3 ani. Dacă ai o sumă de bani mai mult sau mai puțin generoasă, acestea reprezintă un mecanism bun de economisire.

Începând cu 3 ianuarie 2023, românii pot investi în titlurile de stat Tezaur cu maturități de până la trei ani și dobânzi de până la 8% pe an. În mod previzibil, cea mai mare dobândă este la trei ani, dar și pentru o perioadă de un an, primești o dobândă surprinzător de generoasă de 7,35%. Partea proastă este că nici o bancă, sub nicio formă și nici titlurile de stat nu fac o treabă rezonabilă în a acoperi rata inflației. Astfel, indiferent ce faci cu banii, valoarea lor reală după un an de zile s-a dus în cap în România cu un procent fabulos. Ca referință, în noiembrie, inflația depășise deja 16% pe meleaguri mioritice.

Ce se întâmplă cu titlurile de stat Tezaur din ianuarie 2023

Pentru creșterea atractivității și încurajarea plasamentelor pe termen lung, dobânzile oferite pentru cele trei maturități au fost majorate înaintea următoarei sesiuni ce urmează să înceapă pe 3 ianuarie 2023, comparativ cu nivelul pieței secundare a titlurilor de stat. Este vorba de 0,25% pentru un an, 0,36% pentru doi ani și 0,48% în plus la dobânda anuală pentru scadența la trei ani.

În cazul în care aveai nevoie de un imbold suplimentar pentru a te arunca la o astfel de investiție, merită să ai în vedere că, în 2022, românii au investit peste 12 miliarde de lei prin 283.000 de subscrieri în instrumente de 1,2,3 și 5 ani, remunerate cu dobânzi de la 4,5% până la 9,15%. Ca referință, titlurile de stat au o valoare nominală de 1 lei și sunt în formă dematerializată.

Titlurile pot fi cumpărate în perioada 3-24 ianuarie 2023 doar de către persoanele fizice cu vârsta minimă de 18 ani care au făcut efortul să se înregistreze online în SPV (Spațiul Privat Virtual) al ANAF. Întregul proces se desfășoară online. Ca alternativă, între 3 şi 25 ianuarie 2023, titlurile de stat pot fi achiziţionate de la unităţile Trezoreriei Statului iar între 3 şi 24 ianuarie 2023 în mediul urban şi 3 şi 23 ianuarie 2023 în mediul rural, prin subunităţile poştale ale C.N. Poşta Română S.A. Profitul obținut din titlurile de stat este neimpozabil.