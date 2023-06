Cu ce idee a venit Rusia, după sancțiunile Occidentului care au făcut ca toți retailerii de haine să plece din țară

Designerii și mărcile rusești ajută sectorul de retail să se redreseze treptat după 15 luni de turbulențe, în care au fost închise magazine și a scăzut cererea, noile mărci umplând golul lăsat de rivalii străini și cumpărătorii revenind timid.

Sute de comercianți cu amănuntul străini au închis magazinele ca răspuns la trimiterea de trupe rusești în Ucraina în februarie 2022, lăsând unele dintre cele mai prestigioase străzi din Moscova cu magazine închise cu scânduri, iar industria se resimte după o lovitură de aproximativ 2,5 miliarde de dolari.

Accesul rușilor la produsele occidentale este în scădere

Compania spaniolă Inditex a vândut o parte din cele peste 500 de magazine din Rusia unui cumpărător din Emiratele Arabe Unite. Magazinul său emblematic Zara din centrul Moscovei, care a stat nefolosit timp de peste un an, s-a redeschis luna trecută sub o nouă conducere și sub un nou brand, MAAG, lăsând clienții în mare parte mulțumiți.

„Se pare că nu s-a schimbat nimic de când știi tu cine a fost aici”, a declarat Anton, un locuitor din Moscova, potrivit Reuters.

La rândul său, Antonina, a declarat în fața magazinului, că: „Nu am găsit nicio diferență în afară de varietatea de alegere. Există mai puțin din toate în acest moment”.

Vânzările cu amănuntul, un indicator cheie al cererii de consum, s-au prăbușit în 2022, afectate de inflația galopantă și de scăderea salariilor, în timp ce exodul occidentalilor a contribuit la pierderi grele în industrie, a declarat Oleg Klimov, președintele Consiliului centrelor comerciale din Rusia, iar problemele de logistică și de plată au nevoie de luni de zile pentru a fi rezolvate.

Accesul rușilor la produsele occidentale, cum ar fi hamburgerii McDonald’s și blugii Levi’s – simboluri ale genului de libertate pe care capitalismul îl putea oferi odată cu prăbușirea Uniunii Sovietice – este în scădere.

Gloria Jeans, cândva un revânzător al blugilor Levi’s, a preluat magazinul din centrul Moscovei al retailerului suedez H&M.

O altă problemă este lipsa de personal – croitorese și de profesioniști în domeniul textil. Rușii au dezvoltat soluții cu importuri la scară mică și vânzători online care ajută la menținerea în viață a mărcilor străine, dar unele lucruri rămân greu de găsit.

Pentru a mai compensa din aceste neajunsuri, mulți ruși merg la cumpărături în Kazahstan.