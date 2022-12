VIDEO Val de explozii puternice la un mall din Rusia. Centrul comercial a luat foc. Autoritățile iau în calcul un act criminal

Un mall de lângă Moscova a luat foc, vineri dimineață, după o serie de explozii consemnate la fața locului. Centrul comercial Mega Khimki arde pe o suprafață de 7.000 de metri pătrați. Pompierii au cerut ajutorul avioanelor, întrucât nu mai pot lichida uriașul incendiu de la nivelul solului.

Un incendiu a cuprins unul dintre cele mai mari centre comerciale de lângă Moscova, transmit serviciile de urgență. Flăcările uriașe au dus la prăbușirea unei părți a structurii, îngreunând eforturile pompierilor de a stinge flăcările.

Another fire in Moscow. This time at Mega Khimki shopping center. Arson is suspected according to Russian media pic.twitter.com/DjNSZPKb7m

— Olga Lautman 🇺🇦 (@OlgaNYC1211) December 9, 2022