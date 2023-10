Cristi Borcea „schimbă” antrenorul de la Dinamo. Pe cine vrea în locul lui Ovidiu Burcă

Cristi Borcea nu mai este acționar la Dinamo, dar pune presiune pe cei care conduc clubul și cere schimbarea antrenorului Ovidiu Burcă, nemulțumit de rezultate. Omul care a câștigat patru campionate cu gruparea din „Ștefan cel Mare” știe și care ar fi mutarea salvatoare: un antrenor de la o formație din SuperLiga României.

Cristi Borcea vrea alt antrenor la Dinamo, Ovidiu Burcă ar putea fi dat afară

Cristi Borcea vrea schimbarea antrenorului de la Dinamo, echipa lui de suflet pe care a condus-o aproape 14 ani. Fostul acționar al clubului nu este mulțumit de jocul „câinilor” și de faptul că aceștia au ajuns pe loc de retrogradare, după înfrângerea din partida cu Oțelul Galați.

La finalul duelului din etapa cu numărul 11, antrenorul Ovidiu Burcă a fost întrebat dacă își simte postul în pericol și s-a enervat. Conducătorii s-au gândit să-l dea afară mai ales că semnele nu sunt deloc bune. Există informații că dacă Dinamo va pierde și partida cu CFR Cluj, antrenorul Ovidiu Burcă, cel care a promovat formația în SuperLiga României, va fi dat afară.

„Burcă are tot meritul pentru promovare. El e șeful acționarilor și nimeni nu-i spune când greșește și ce greșește”, a tunat fostul acționar al „câinilor”.

Cristi Borcea îl propune pe Mircea Rednic la Dinamo

Cristi Borcea știe și cine este antrenorul care ar putea să salveze Dinamo din această situație foarte dificilă, echipa având doar 8 puncte în 11 meciuri. „Alb roșii” nu au mai câștigat în campionat de pe 19 august când au învins pe FC Voluntari.

„I-aș da crezare (n.r. lui Ovidiu Burcă) până în iarnă și dacă n-aș vedea îmbunătățiri, l-aș pune pe Mircea Rednic”, a declarat Cristi Borcea, citat de sport.ro.

Mircea Rednic este antrenor la UTA, dar are probleme cu fanii care i-au reproșat că a adus mulți jucători, dar că echipa nu joacă deloc bine și stă rău în clasament. „Puriul” le-a spus că nu are de gând să plece și le-a transmis că are nevoie de puțin timp pentru a regla lucrurile într-un lot unde sunt mulți fotbaliști care au ajuns târziu la pregătire.

Cristi Borcea este nemulțumit și de cei care conduc clubul și le reproșează că nu aduc în conducere mai mulți dinamoviști. Iar principalul reproș este că nu există o propunere pentru Mircea Lucescu, antrenorul care în vara anului 2024 va termina contractul cu Dinamo Kiev.

„Luați-i, domnule, pe Răducioiu, pe Lupescu, pe Prunea!. Dacă n-o să fim mai deștepți cu cinci minute pentru a-l coopta pe nea Mircea Lucescu, îl va coopta Rapidul sută la sută! Nea Mircea ar trebui să fie la noi. Prieteni de-ai mei, care sunt dinamoviști, care ar vrea să vină mâine lângă Dinamo, mi-au zis: «Dacă tu te ocupi, buget de 15 milioane mâine!». Sper că în 3 ani să fim o echipă care să jucăm în cupele europene pe noul stadion”, a fost îndemnul fostului acţionar dinamovist.

Cristi Borcea a condus Dinamo în perioada 1998-2012 și are în CV patru campionate, șase Cupe și două Supercupe. În anul 2014, omul de afaceri a fost condamnat la șase ani și jumătate de închisoare în „Dosarul Transferurilor” pentru deturnare de fonduri, fals în acte și înșelăciune. A fost eliberat condiționat din Penitenciarul Jilava la începutul lunii iulie 2018, după patru ani.

În februarie 2019 a fost din nou condamnat la 5 ani de închisoare cu executare în Dosarul Retrocedărilor, alături de Dragoș Săvulescu și Radu Mazăre. Prejudiciul din acest dosar a fost evaluat la 28 de milioane de euro. Cristi Borcea a fost eliberat în anul 2019, după nouă luni de închisoare.