Momentele cumplite prin care a trecut Cristi Borcea. „Am avut inima scoasă și pusă deoparte”. Fostul acționar dinamovist a dezvăluit că suferă de depresie

Numele lui Cristi Borcea este mereu amintit când se vorbește de investiții la Dinamo. Doar că fostul șef din „Ștefan cel Mare” nu mai vrea să audă de fotbal. Din cauza stresului din acest sport a fost operat pe cord, iar acum primește tratament care să-l ajute în lupta cu depresia.

Cristi Borcea a activat la Dinamo în perioada 1998-2012 și a câștigat patru campionate, șase Cupe și două Supercupe. Doar că succesele le-a plătit scump, pentru că fostul acționar din „Ștefan cel Mare” a ajuns pe mâna medicilor din cauza stresului. A fost nevoit chiar să suporte o operație foarte complicată, care i-a pus viața în pericol.

„Am avut copiii aproape de mine, pe cei din familie. Numai ei știu prin ce am trecut. Am fost în depresie cinci ani și jumătate. După ce am pierdut campionatul cu Rapid, în 1999, nu am dormit trei săptămâni. Luam medicamente, dar după meciul cu Urziceni s-a agravat totul. Am fost pe la clinici, domnul Țiriac m-a trimis în Germania.

Medicamente împotriva depresiei iau de atunci. La 41 de ani m-am operat pe cord deschis. Timp de șase ore am avut inima scoasă și pusă deoparte. Ardeam. Erau bugete între 15 și 18 milioane de euro, erau orgolii. Am avut mereu războaie”, a explicat fostul conducător de la Dinamo, la Fanatik.