Coșmar pentru Dani Alves. S-a aflat ce pedeapsă au cerut procurorii în procesul în care e acuzat de viol

Dani Alves, fostul jucător al naţionalei Braziliei, trăiește coșmarul vieții sale. Încarcerat din luna ianuarie după ce o tânără l-a acuzat de viol, acesta a primit o veste cruntă. S-a aflat ce pedeapsă au cerut procurorii în cazul său. El va fi judecat în acest dosar la o dată care nu a fost încă stabilită.

Dani Alves (40 ani) se află în arest preventiv încă din luna ianuarie pentru agresiunea pe care a comis într-un club de noapte din Barcelona, pe 30 decembrie 2022. Ancheta s-a încheiat în luna iulie, iar investigatorii au ajuns la concluzia că există indicii că fostul jucător al Barcelonei ”a agresat sexual o tânără de 23 de ani”.

După ce Înalta Curte din Barcelona a confirmat ordonanţa stabilită la finalul anchetei şi a decis trimiterea în judecată a starului brazilian, veștile proaste continuă pentru Dani Alves. Procurorii au cerut o pedeapsă de nouă ani de închisoare pentru fotbalist, solicitând și despăgubiri de 150.000 de euro pentru victimă, cât și interdicţia de a se apropia de aceasta. Dani Alves, cel mai titrat fotbalist din lume la ora la care a izbucnit acest scandal, este încarcerat în penitenciarul Brians, din Barcelona, din 20 ianuarie.

Dani Alves şi-a schimbat declarația de mai multe ori după arestare, înainte de a recunoaşte că a avut o relaţie sexuală cu tânăra care îl acuză.

Prima dată a susținut că nici măcar nu o cunoaștea pe fata care l-a acuzat de viol. Apoi, a admis că a întreținut relații sexuale cu aceasta, dar a subliniat că a fost cu consimțământul ei. Dar presupusa victimă a neagat în mod oficial acest lucru.

”Nu știu dacă ea are conștiința curată, dacă doarme bine noapte, dar eu am iertat-o. Eu am impresia că cineva a sfătuit-o prost, dar apoi și-a dat seama că nu a procedat bine, însă a fost prea târziu. Apelez la conștiința sa. Eu am dormit liniștit în fiecare noapte. Conștiința mea este curată. Nu am făcut rău nimănui niciodată. (…)