Coșmarul continuă pentru Dani Alves, aflat în închisoare. Ce a decis tribunalul din Barcelona

Dani Alves, fostul jucător al naţionalei Braziliei, trăiește coșmarul vieții sale. Încarcerat din luna ianuarie după ce a fost acuzat de viol, acesta a primit o veste dură din parte Înaltei Curți din Barcelona. Iată de a decis în cazul lui.

Dani Alves este încarcerat din luna ianuarie pentru agresiunea pe care a comis într-un club de noapte din Barcelona, pe 30 decembrie 2022. Ancheta s-a încheiat în luna iulie, iar investigatorii au ajuns la concluzia că există indicii că fostul jucător al Barcelonei ”a agresat sexual o tânără de 23 de ani”.

Iar veștile proaste continuă pentru Dani Alves. Înalta Curte din Barcelona a confirmat ordonanţa stabilită la finalul anchetei şi a decis trimiterea în judecată a brazilianului, care este încarcerat din 20 ianuarie la penitenciarul Brians 2, din regiunea Barcelona. Declarațiile victimei și ale martorilor, precum și opiniile experților, constituie probe suficiente pentru trimiterea în judecată a fostului fundaș pentru agresiune sexuală.

Procuratura și procurorul au la dispoziție cinci zile lucrătoare pentru a-și prezenta concluziile și este posiibl să fie solicitată o pedeapsă cu închisoarea între 8 și 10 ani.

De partea cealaltă, apărarea insistă asupra caracterului consensual al relației și consideră că principiul prezumției de nevinovăție a fost încălcat având în vedere mediatizarea răsunătoare a cazului. În plus, avocatul lui Dani Alves cere chiar anularea şi clasarea dosarului. Data procesului va fi stabilită ulterior.

Părăsit de multe rude, inclusiv de partenera sa Joana Sanz, Dani Alves nu va mai putea conta nici pe sprijinul primei sale soții, Dinora Santana. Aceasta a anunțat că a depus o plângere împotriva fotbalistului pentru a-l împiedica să vorbească cu cei doi copii ai lor, pe care nu i-a mai văzut din 6 mai. Cei doi au fost căsătoriți trei ani, între 2008 și 2011,

Dani Alves a mințit în prima fază a anchetei, atunci când a susținut că nici măcar nu o cunoaște pe tânăra care l-a acuzat de viol. Apoi, a admis că a întreținut relații sexuale cu aceasta, dar a subliniat că a fost cu consimțământul ei.

”Nu știu dacă ea are conștiința curată, dacă doarme bine noapte, dar eu am iertat-o. Eu am impresia că cineva a sfătuit-o prost, dar apoi și-a dat seama că nu a procedat bine, însă a fost prea târziu. Apelez la conștiința sa. Eu am dormit liniștit în fiecare noapte. Conștiința mea este curată. Nu am făcut rău nimănui niciodată. (…)