Controversa din spatele autorului cărții „Cei trei muschetari”, explicată. Detaliul uimitor despre Alexandre Dumas

Alexandre Dumas tatăl s-a născut la Villers-Cotterêts, Franța, în data de 24 iulie 1802, din părinții Thomas-Alexandre Dumas și Marie-Louise Laboruet.

Se pare că era un sfert de culoare, după cum povestește Richard Stowe, autorul biografiei din 1976, Alexandre Dumas tatăl.

Se presupune că nașul lui Dumas ar fi fost Napoleon Bonaparte, dar, așa cum a spus Dumas, aranjamentul a fost rupt după ce tatăl său și viitorul împărat francez au devenit dușmani.

Generalul Dumas a murit în 1806, dar prin absența sa, el a apărut și mai mult în imaginația fiului său. „Mi-am adorat tatăl”, ar fi spus Dumas, potrivit cărții scrise de Tom Reiss, în 2012, The Black Count: Glory, Revolution, Betrayal, and the Real Count of Monte Cristo.

„Poate că, la o vârstă atât de fragedă, sentimentul pe care astăzi îl numesc iubire a fost doar o uimire naivă la acea statură herculeană și acea forță gigantică pe care le văzusem de atâtea ocazii manifestându-se; poate că nu era altceva decât o mândrie şi o admiraţie copilărească. …Dar, cu toate acestea, chiar și astăzi amintirea tatălui meu, în fiecare detaliu al corpului său, în fiecare trăsătură a feței lui, îmi este la fel de prezentă ca și cum l-aș fi pierdut ieri”, ar fi scris Alexandre Dumas, conform sursei citate anterior.

Moartea generalului a durut în alte moduri, fiindcă, în ciuda gradului său militar înalt, pensia i-a fost reținută. Dumas, care a crescut în sărăcie, era de asemenea convins că răzbunătorul Napoleon îi blocase admiterea la orice școală militară sau a unui colegiu civil, potrivit lui Reiss.

Începuturile carierei literare și controversa

Mama lui Dumas, văduvă și părinte singur, „a exercitat puțină autoritate asupra fiului ei, crescându-l cu multă afecțiune, dar aproape l-a lăsat să facă tot ce dorea”, scrie Stowe, astfel încât „Dumas la șaptesprezece sau optsprezece ani a fost pe cât de învățat în căile pădurilor, pe atât de puțin la școală”.

Semințele ambiției literare ale lui Dumas au fost plantate în jurul vârstei de 16 ani, când l-a cunoscut pe Adolphe de Leuven, fiul adolescent al unui nobil suedez, în vacanță la Villers–Cotterêts. Dumas, al cărui CV, la acel moment, era încă subțire, lucrând ca ucenic al unui notar. El s-a simțit captivat de poveștile lui de Leuven despre viața pariziană.

Cele mai populare lucrări ale lui Dumas, Contele de Monte Cristo și Cei trei mușchetari, au captivat cititorii și actorii de ani de zile.

Cu toate acestea, mulți istorici literari au ales pur și simplu să-i ștergă originile rasiale, lăsând majoritatea cititorilor, până de curând, să presupună implicit că autorul acelor opere de artă trebuia să fie alb pentru a scrie atât de viu despre oamenii albi, chiar dacă rasa lui era orice, dar un secret. Nu în timpul vieții sale, cel puțin.

În cazul în care acest articol ți-a deschis apetitul pentru scrierile lui Alexandre Dumas, dar și pentru filmele realizate după acestea, iată trailerul celui mai recent film bazat pe povestea celor trei muschetari.