Barbie a devenit Barbillion și intră într-un top select: Filmul a depășit un prag uriaș

Vânzările globale de bilete „Barbie” au ajuns la 1 miliard de dolari, o premieră istorică pentru femeile regizoare.

Filmul de succes al Gretei Gerwig a depășit 1 miliard de dolari (910,6 milioane de euro) în vânzări globale de bilete, doborând un record deținut anterior de Patty Jenkins, care a regizat Wonder Woman.

Filmul condus și produs de Margot Robbie a fost confortabil pe primul loc timp de trei săptămâni. A depășit 400 de milioane de dolari SUA și 500 de milioane de dolari la nivel internațional mai repede decât orice alt film din studio, inclusiv filmele Harry Potter.

„Ca șefi de distribuție, nu suntem adesea lăsați cu gura căscată de performanța unui film, dar Barbillion a scos din apă chiar și cele mai optimiste predicții ale noastre”, au spus Jeff Goldstein și Andrew Cripps, care supraveghează distribuția națională și internațională pentru studio, într-o declarație comună.

O realizare impresionantă

În istoria modernă de box office, doar 53 de filme au câștigat peste 1 miliard de dolari, fără a ține cont de inflație, iar Barbie este acum cel mai mare regizat de o singură femeie, înlocuind totalul global de 821,8 milioane de dolari al Wonder Woman.

Copreședinții și directorii generali ai Warner Bros., Michael De Luca și Pam Abdy, au lăudat-o, de asemenea, pe Gerwig într-o declarație și au spus că piatra de hotar „este o dovadă a strălucirii ei și a angajamentului ei de a oferi un film pe care fanii Barbie de toate vârstele vor să-l vadă pe marele ecran.”

Realizarea „Barbillion” rămâne și mai impresionantă, deoarece doar alte cinci filme au făcut acest lucru de la pandemie, inclusiv filmul The Super Mario Brothers la începutul acestui an, Spider-Man: No Way Home, Top Gun: Maverick, Jurassic World Dominion și Avatar: Calea apei.

Cineaștii au asociat o vizionare a lui Barbie cu Oppenheimer a lui Christopher Nolan. Filmul lui Nolan a sărbătorit, de asemenea, un reper, depășind 500 de milioane de dolari la nivel global în trei săptămâni. Valoarea sa la nivel mondial este în prezent de 552,9 milioane de dolari, ceea ce îl pune înaintea lui Dunkirk (527 de milioane de dolari în 2017) și a devenit al cincilea cel mai mare film al lui Nolan vreodată.