Concedieri masive la această mare companie: Care este motivul

Epic Games concediază 16% din forța de muncă și vinde Bandcamp: „Am ajuns la concluzia că disponibilizările sunt singura cale”.

Creatorul Fortnite Epic Games concediază 16% din personalul său – sau aproximativ 830 de angajați. CEO-ul Tim Sweeney a spus într-o scrisoare deschisă adresată angajaților că Epic Games a cheltuit „mult mai mulți bani” decât câștigă.

Pentru cei afectați de disponibilizări, compania spune că va oferi un pachet de indemnizație care include salariu de bază de șase luni și asistență medicală. Epic Games se oferă, de asemenea, să accelereze programul de acordare a opțiunilor pe acțiuni ale angajaților până în 2024, oferind în același timp doi ani suplimentari pentru exercitarea opțiunilor. Aproximativ două treimi din disponibilizări au afectat echipe în afara dezvoltării de bază.

Sweeney a scris că Epic a făcut un efort pentru a reduce costurile nu numai prin înghețarea angajărilor, ci și prin reducerea cheltuielilor pentru lucruri precum marketing și evenimente. Și în timp ce metaversul este încă într-o fază conceptuală, Sweeney a spus că dorește ca compania să se concentreze pe dezvoltarea infrastructurii pentru ca jocurile sale să existe în ecosistemul metaversului. De exemplu, Epic a făcut echipă cu LEGO pentru a construi o „experiență digitală captivantă” pentru copii.

