„Colapsul global” ar putea veni în acest secol: Ce au prezis oamenii de știință despre viitorul umanității

În 1972, oamenii de știință de la MIT au prezis un „colaps global” în acest secol. Datele ar putea dovedi că afirmația e corectă. În 1972, o echipă de oameni de știință de la MIT a folosit un model computerizat pentru a privi viitorul umanității.

„Colapsul global”, prezis de oamenii de știință

O nouă privire asupra unui raport influent din anii 1970 a constatat că previziunile sale privind colapsul global în acest secol par îngrijorător de precise.

În 1972, o echipă de oameni de știință de la MIT a folosit un model computerizat pentru a privi viitorul umanității, după ce a primit un comision de la Clubul de la Roma, un grup internațional de cercetători, lideri de afaceri și politicieni. Raportul – The Limits to Growth – a folosit un model de dinamică sistematică, cunoscut sub numele de World3, pentru a analiza interacțiunile complexe dintre populația umană, producția industrială, poluare, producția de alimente și resursele naturale ale Pământului.

A constatat că un scenariu de „lume stabilizată” – în care colapsul global a fost evitat și standardele de trai au rămas stabile – ar putea fi posibil, dar erau necesare schimbări dramatice în priorități și valori societale. Dacă creșterea economică neîngrădită ar continua fără a ține cont de mediu, ea ar putea produce o societate globală afectată de penuria de alimente și de scăderea bunăstării umane.

Ce a arătat raportul World3

În cele din urmă, World3 a arătat că un scenariu de „afaceri ca de obicei” ar aduce cel mai probabil colapsul societății globale în secolul XXI. Colapsul, în acest context, nu înseamnă că omenirea ar fi aruncată în dispariție ca dinozaurii, ci se referă la stagnarea totală a creșterii industriale și la o scădere semnificativă a bunăstării umane.

Lucrarea a atras o mulțime de critici și controverse, dar o altă privire asupra datelor sugerează că predicția modelului, până acum, a fost surprinzător de bună.

După cum a raportat în Journal of Industrial Ecology din noiembrie 2020, Gaya Herrington, director al firmei de contabilitate KPMG, a analizat modul în care datele empirice din ultimele decenii s-au aliniat cu predicțiile raportului. Folosind noile date, a analizat patru scenarii posibile diferite: două scenarii diferite de „afaceri ca de obicei”, o „lume stabilizată” și „tehnologie cuprinzătoare”.

Ambele „scenarii obișnuite de afaceri” au declanșat un colaps global în secolul 21, unul prin epuizarea resurselor naturale și celălalt prin poluare, schimbări climatice și/sau devastarea mediului. Tehnologia cuprinzătoare a reușit să evite un colaps total în decursul secolului, deși, în cele din urmă, scăderea bunăstării umane a fost cauzată de creșterea costului tehnologiei.