Orașele din lume care se scufundă cu o viteză amețitoare: Viitorul nu sună deloc bine

La începutul acestui an, un studiu care a utilizat date satelitare a descoperit că orașul New York se scufundă la o rată relativ rapidă de 1-2 milimetri pe an.

Studiul care îți arată situația îngrijorătoare din teren

Conform echipei de cercetare, un factor contribuitor este pur și simplu greutatea clădirilor înalte din oraș. Cu toate că aceasta este o problemă de îngrijorare, este departe de a fi orașul care se scufundă cel mai rapid în lume.

Orașele se scufundă din mai multe motive, de la greutatea clădirilor la supra-exploatarea apei subterane.

În 2022, o echipă a măsurat ratele de subsidență ale a 99 de orașe de coastă aflate în pericol de inundații, folosind date satelitare colectate între 2015 și 2020.

Au descoperit că în majoritatea orașelor, o parte din terenuri se scufundă mai rapid decât crește nivelul mării, ceea ce înseamnă că aceste orașe ar putea fi expuse riscului de inundații mai devreme decât preziceau modelele anterioare.

„Cea mai rapidă subsidență are loc în Asia de Sud, de Sud-Est și de Est. Cu toate acestea, subsidența rapidă se întâmplă și în America de Nord, Europa, Africa și Australia”, a scris echipa în studiu.

Activitatea umană, principalul vinovat pentru scufundarea orașelor

„Activitatea umană, în principal extracția apei subterane, este probabil cauza principală a acestei subsidențe”, a mai scris echipa.

Tianjin, din China, a fost cel mai afectat oraș, scufundându-se cu 5,22 centimetri pe an, urmat de Semarang, Indonezia, cu o rată de 3,96 centimetri pe an, și Jakarta, cu o rată de 3,44 centimetri pe an.

Singurul oraș din SUA care a apărut în top 10 a fost Houston, care se scufundă cu o rată de 1,95 centimetri pe an.

Cu toate acestea, orașul care se scufundă cu siguranță cel mai rapid este Ciudad de México, Mexic. Un studiu din 2021 a arătat că orașul are o rată destul de constantă de 50 de centimetri pe an începând cu 1950.

